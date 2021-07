"Luchando por dar lo mejor de ti": El mensaje de Miguel Herrán para anunciar su nuevo proyecto

Miguel Herrán es un actor conocido internacionalmente gracias a su papel en 'La casa de papel', la exitosa serie original de Atresmedia que en 2018 se convirtió en la primera serie española en ganar un Premio Emmy. En ella, además de interpretar a Río, comparte escena con actores como Álvaro Morte y Úrsula Corberó.

Ahora ha anunciado, con un mensaje en Instagram, que aparecerá en una nueva película, 'Modelo 77'. "Tú sabes esa sensación de estar sufriendo, luchando por dar lo mejor de ti, descuidando las cosas que más te importan por concentrar todas tus fuerzas en un único objetivo", escribe el actor.

Y entonces llega el anuncio: "Eso es para mi esta película. Un objetivo. Un reto. Un sacrificio". "Pero sobre todo... un privilegio. Y un sufrimiento satisfactorio. Viva el cine c*ño!!️", termina su mensaje Herrán.

Muchos compañeros se han dejado caer por su publicación, como Claudia Salas: "estás muy bien acompañado". Porque como la actriz señala, en la foto del anuncio aparecen tres personas de renombre junto a Miguel Herrán: Javier Gutiérrez, actor, Alberto Rodríguez, director, y Rafael Cobos, guionista.

Junto a Rafael Cobos ya hizo Alberto Rodríguez 'La isla mínima' y 'El hombre de las mil caras', ambas películas de Atresmedia Cine, lo que genera confianza en el equipo tras el nuevo proyecto.

El pasado de Miguel Herrán antes de la interpretación

Pero no todo ha sido siempre bonito para Miguel Herrán. Hace un año, el actor le revelaba a la revista Mens Health que sufrió un trastorno obsesivo cuando era adolescente: "He sido un obseso. He tenido vigorexia. Me veía delgado pesando 80 kilos".

"Con 13 o 14 años mis amigos me llamaban 'Conan The Barbarian' por lo grande que estaba", confesaba.

El propio Herrán ha hablado en más de una ocasión de cómo tuvo una adolescencia difícil. Ha confesado ser un chico problemático, dejar los estudios y pasarse todo el día en la calle, aunque fue precisamente eso lo que le sirvió para conocer por casualidad a Daniel Guzmán, quien le dio la oportunidad de aparecer en la película que más tarde le haría conseguir un Goya, 'A cambio de nada'.

