Lluvia de demandas para Telecinco

Suma y sigue: el Tribunal Supremo (TS) ha condenadode nuevo a Telecinco. La cadena tendrá que indemnizar a Isabel Pantoja y a su hija con 310.000 euros al considerar que las informaciones que emitieron varios programas de la cadena sobre las supuestas irregularidades en la adopción de la menor vulneraron el derecho a la intimidad de la cantante.



De esta manera, el TS confirma una sentencia dictada en enero de 2009 en la que el tribunal declaraba, además, que Telecinco debía, en los tres meses siguientes a la sentencia, publicar el fallo en el mismo programa y en otro de contenido similar. Los hechos objeto de enjuiciamiento se refieren a la demanda interpuesta por Pantoja, en su nombre y en el de su hija, contra quien había sido su escolta y contra Telecinco por las informaciones vertidas en enero de 2004 en los espacios de la cadena 'Salsa Rosa' y 'A tu lado', en los que hacían referencia a "supuestas irregularidades" en el proceso de adopción.



La denuncia interpuesta por Isabel Pantoja ante el juzgado de primera instancia número 4 de Alcobendas (Madrid) fue desestimada, mientras que dicha decisión fue revocada por la Audiencia Provincial en enero de 2009. Entonces la audiencia provincial consideró que las informaciones emitidas suponían un ataque ilegitimo en el honor y la intimidad personal de Pantoja y su hija.



Ahora, el Supremo desestima los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Telecinco. El TS señala que pese al interés público del asunto, que afecta, en su opinión, a una persona de "notoria proyección pública" y a una materia donde la objetividad y la transparencia son "requisitos indispensables", la difusión de la información no cumplía el deber de diligencia necesario en su obtención.



De acuerdo con el TS, la fuente, el escolta, era una persona que no aportaba datos fácticos, "objetivos, y la información no había sido contrastada previamente. También supone un descrédito para las personas afectadas la información emitida, al implicar la imputación de hechos delictivos, añade el TS. Por último, el alto tribunal considera que se produce una vulneración de su derecho a la intimidad por la revelación de detalles del proceso de adopción de la menor.



TERCERA CONDENA EN MENOS DE UNA SEMANA

Esta condena del Supremo es la tercera a la cadena de Fuencarral en menos de una semana. El pasado viernes, el TS ratificaba una condena a favor del matrimonio Aznar en la que se condenaba a Telecinco a indemnizar a José María Aznar y Ana Botella a pagar 180.000 euros por la información ofrecida en 2008 por el programa 'Aquí hay tomate', que hizo referencia a la separación del matrimonio Aznar "por causa de una infidelidad del marido".



Hace una semana, Telecinco sumaba una nueva condena por el programa 'Aquí hay tomate'. En esa ocasión es por dañar la imagen, el honor y la intimidad de la tenista y modelo Anna Kournikova y del cantante Enrique Iglesias, a quienes deberá indemnizar la cadena con 300.000 y 36.000 euros, respectivamente.



MÁS DE 2,3 MILLONES DE EUROS EN INDEMNIZACIONES

Con esta última condena del Tribunal Supremo, Telecinco suma más de 2,3 millones de euros en indemnizaciones desde 2008. Muchas de ellas vienen de demandas interpuestas a programas ya cancelados, como es el caso de 'Salsa Rosa' o 'A tu lado'. Aunque es 'Aquí no hay tomate' el que más "caro" le está saliendo a Telecinco.



Cancelado hace ya más de tres años,el programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Carmen Acayde supone las indemnizaciones más caras que tendrá que abonar Telecinco. La Duquesa de Alba ha recibido una de las indemnizaciones más altas: 300.000 euros. El Tribunal Supremo condenó a Telecinco por los comentarios vertidos en el programa 'Sálvame' sobre las tendencias sexuales de la aristócrata. La Duquesa ya recibió 90.000 euros por un reportaje emitido en 'Aquí hay tomate' en el que se hablaba de una supuesta infidelidad matrimonial de la Duquesa con Antonio 'El Bailarín'.