José Mota, candidato descartado por Telecinco para 'Todo el mundo es bueno'

A finales del pasado mes de mayo Mediaset España anunció que Pilar Rubio y José Corbacho presentarán 'Todo el mundo es bueno', la adaptación española del formato 'Don't stop me now', sin embargo, el Grupo sopesó hasta última hora el nombre de José Mota como uno de los candidatos a acompañar a la exreportera de La Sexta.



Mediaset llevaba tiempo negociando la incorporación del actor y humorista a su plantel de profesionales. El artista manchego emprenderá en breve diversos proyectos de humor y ficción tanto para Telecinco como para Cuatro. Ya se sabe que en la primavera de 2013 protagonizará una nueva serie junto a Fernando Tejero, lo que hasta ahora no se sabía es que José Mota había sido propuesto para copresentar el próximo talent show de Telecinco, según ha conocido ObjetivoTV.



José Corbacho o José Mota. Telecinco barajó estos dos nombres hasta el último momento, pero al final prefirió que fuese Corbacho el elegido debido a su experiencia y trayectoria en 'Tú sí que vales', un formato muy similar al nuevo que la cadena estrenará próximamente. El fichaje de Mota fue anunciado tan sólo unos días antes de conocerse la identidad de los presentadores de 'Todo el mundo es bueno', sin embargo, la cadena hacía algún tiempo que venía planteándose esta opción.



'Todo el mundo es bueno' supondrá la reaparición de Pilar Rubio en la pequeña pantalla tras sus sonados fracasos al frente de 'XXS', 'Piratas' y 'Operación Triunfo 2011'. Parece que Mediaset España ha querido ser prudente y, por si acaso, evitar que fuese José Mota el nuevo partenaire de la popular presentadora. El manchego ha sido uno de los últimos fichajes millonarios de Mediaset España y desde Fuencarral se han propuesto protegerlo para que su imagen no se vea dañada, algo en lo que el propio artista había insistido durante su negociación con la cadena.



TELECINCO RESCATA 'EL SEMÁFORO'

De un tiempo a esta parte, Mediaset España se ha propuesto rescatar o resucitar viejos formatos que en su día contaron con el respaldo de la audiencia, es el caso de 'Todo el mundo es bueno'. El nuevo programa de La Competencia es un formato similar al mítico programa 'El semáforo', presentado por el desaparecido Jordi Estadella, junto a Marlene Morreau y Asunción Embuena, y emitido por TVE entre 1995 y 1999.



Basado en el humor y la sorpresa, 'Todo el mundo es bueno' es un concurso en el que cualquier persona puede ganar 15.000 euros en una noche con una única actuación. En esta ocasión no hay jurado, de modo que la decisión está en manos del público presente en el plató. Los artistas deberán intentar permanecer sobre el escenario durante al menos 100 segundos. El público decidirá si lo que ve le gusta o si, por el contrario, la actuación debe acabar. Si el resultado no es el esperado, el artista será expulsado de forma curiosa del escenario.