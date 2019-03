José Manuel Lara, elegido como nuevo presidente de UTECA

La junta directiva de UTECA, asociación que agrupa a las televisiones privadas de ámbito nacional, ha acordado este jueves por unanimidad designar como nuevo presidente de la institución a José Manuel Lara Bosch, presidente de los Grupos Planeta y Atresmedia.



El nuevo presidente sustituirá en el cargo al presidente ejecutivo de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano, por finalización de su mandato, en la próxima Junta Directiva del mes de julio. José Manuel Lara llega al cargo en un momento de "incertidumbre total" para las televisiones, según señaló la semana pasada su predecesor en el cargo.



En una rueda de prensa en la que hizo balance de su mandato al frente de UTECA, Fernández-Galiano, avisó de la situación de "incertidumbre total" en la que mantiene el Gobierno al sector tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el actual reparto de canales de la TDT y pidió al Ejecutivo que se pronuncie.



"Es inaceptable que un sector que ha perdido el 50% de su financiación, que es la publicidad, que siente la amenaza de que no va a poder seguir con los canales que tenía, pero no sabe ni cuándo ni cómo, que ha hecho sus deberes desde el punto de vista de la gestión de una crisis muy dura, es lamentable no saber a qué atenerse respecto a cómo va a quedar el mercado de la publicidad y si va a entrar o no va a entrar un operador tan importante como TVE", afirmó.



Por todo ello, instó al Gobierno a sentarse con el sector para "buscar una solución distintas que satisfaga a todos" y apuntó que "hay razones suficientes" para hacerlo. Además, señaló que la "incertidumbre" generada por esta situación es "brutal para la imagen de España" en el exterior, ya que las cadenas colaboran con productoras externas que también están afectadas por la situación.