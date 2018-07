Jordi Hurtado: "Es un fenómeno más que un concurso"

Más de 1.700 concursantes han pasado por el programa 'Saber y Ganar' desde que se estrenó el 17 de febrero de 1997. Un referente en La 2, el concurso presentado por Jordi Hurtado, junto a Pilar Vázquez y Juanjo Cardenal (voz en off), ha estado en emisión casi 2.000 horas. Después de 15 años en cadena, 'Saber y Ganar' se ha convertido en "un fenómeno más que un concurso", según ha explicado Hurtado, hasta el punto de que el 92% de la población española ha visto alguna vez el concurso.



"Es un hábito para todos los espectadores que nos siguen", apostilla el emblemático presentador, que como el resto del programa no quiere quedarse con los quince años y está centrado en los nuevos proyectos. "Alcanzar los 15 años es llegar a la adolescencia del programa", afirma el director de 'Saber y Ganar',Sergi Schaaff.



"Al principio veía muy difícil mantener esta continuidad, pero después de 15 años podemos con todo lo que venga", añade el director del programa, que se emite de lunes a viernes a las 15:30 horas en La 2 y desde el pasado mes de octubre, también los fines de semana.



Desde su estreno en 1997, 'Saber y Ganar' se sitúa por encima del 10% de cuota de pantalla y la fragmentación que afecta al sector no parece haber alterado los registros del programa. De hecho, el concurso lleva 8 años consecutivos siendo el programa más visto de La 2, al margen de los deportes, con una audiencia media que supera los 2 millones de espectadores.



LOS 15 MAGNÍFICOS

La programación especial con motivo del aniversario arrancará este viernes 17 con la emisión de tres especiales en los que participarán los 15 concursantes magníficos de su historia. Además, del 20 de febrero al 1 de marzo reunirá a los seis mejores participantes de 2011.



Según ha explicado TVE, todos los concursantes elegidos para estas ediciones especiales encarnan las cualidades ideales para, además de saber, ganar en el concurso decano de la televisión en España: "un elevado nivel cultural, cierta capacidad de estrategia y mucho aplomo". "El concursante ideal del programa es el que combina conocimiento con estrategia", asegura Sergi Schaaff.