Industria destinará 800 millones a la reantenización de la TDT

El Ministerio de Industria destinará 800 millones de euros para sufragar los costes de reantenización derivados de la asignación de los nuevos múltiples de la TDT, según ha asegurado en el Pleno del Congreso el titular de este departamento, Miguel Sebastián. Esos 800 millones provendrán del dinero que el Ejecutivo espera recaudar con la licitación de las nuevas frecuencias del denominado 'dividendo digital', que oscilará entre 1.500 y 2.000 millones de euros.



El ministro dijo que el Gobierno asumirá esos costes de reantenización "para evitar que los ciudadanos sufran una paralización de las emisiones de televisión en el proceso de reasignación de múltiples" y no tengan que hacer frente al desembolso que ocasione la mudanza de frecuencias.



Sebastián respondió a una pregunta del diputado del PNV Pedro María Azpiazu sobre si el Gobierno va a hacer frente al "cien por cien" de los gastos que se deriven de la nueva regulación de los múltiples de la TDT. El titular de Industria aclaró que el decreto regulador de la reasignación de múltiples determina que la Administración central se limitará "a observar el cumplimiento de las obligaciones de cobertura (mínimo del 98% para los radiodifusores públicos y 96% para los privados)".



"Ir más allá dependerá de una decisión de las diferentes televisiones, no de la Administración", afirmó Sebastián. El diputado peneuvista dijo que el Gobierno vasco no tiene "nada claro" cómo participará la Administración central en la financiación de la reasignación de frecuencias, y su partido confía en que el Ministerio haga la aportación con lo que saque del "dividendo digital".