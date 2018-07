Series Atresmedia, el sello de ficción de Atresmedia Televisión y marca de éxito, calidad, variedad, innovación y motor de la industria televisiva española -y al mismo tiempo el de mayor volumen de ventas internacionales- vuelve a marcar el paso en el género de la producción nacional.



El grupo marca el paso de la ficción nacional con la creación de su más ambiciosa producción de ficción hasta el momento para laSexta, 'Refugiados'. Junto a esta coproducción con la BBC, Atresmedia TV abre un nuevo desarrollo para la cadena con el objetivo de potenciar el género en su parrilla.



Así, Series Atresmedia ha puesto en marcha los siguientes proyectos en desarrollo: 'Mar de Plástico'; el remake del clásico 'Fortunata y Jacinta', de Benito Pérez Galdós; la adaptación de la exitosa comedia 'The Syndicate' (BBC One); y el salto a televisión de 'Apaches', la novela del momento, de Miguel Saéz Carral, que llegarán a Antena 3.



Antena 3 sumará al capítulo de estrenos inéditos la adaptación del fenómeno literario 'La catedral del mar'. Será uno de los rodajes que comiencen próximamente, junto a 'El Incidente' y 'Algo para celebrar' que se encuentran en fase de casting y a los que se sumará 'Allí abajo' (título provisional).



'MAR DE PLÁSTICO'

Ambientada en Almería, en la zona dominada por los invernaderos que ocupan miles de hectáreas, esta serie producida por Multipark arranca con un crimen cometido en este particular escenario. Alrededor de la investigación que se inicia, se cuenta una historia de amor entre un joven con prejuicios raciales y una temporera de color.

Como trasfondo la vida de los trabajadores ilegales, la convivencia de estos con los agricultores enriquecidos tras el boom de los invernaderos, los nuevos matrimonios de los locales con esposas llegadas del este… un retrato del cambio profundo que sufrió una de las zonas más pobres de España convertida en poco tiempo en una de las más prósperas.



'FORTUNATA Y JACINTA'

Bajo la producción de Boomerang TV ('El Tiempo entre Costuras'), Atresmedia TV trabaja en este proyecto a largo plazo para la cadena. Se trata de una actualización en formato mini serie del clásico de las letras españolas 'Fortunata y Jacinta', de Benito Pérez Galdós.

Considerada la mejor novela de su autor y una de las más populares y representativas del realismo literario, narra el amor que sienten dos mujeres pertenecientes a diferentes clases sociales hacia un mismo hombre: Juan Santa Cruz. Este, un integrante de la burguesía madrileña dedicado al comercio de telas, se casa con su prima Jacinta y convierte en amante a la ingenua y apasionada Fortunata, a la que incita a casarse con un hombre que no ama. Fortunata tendrá un hijo de Santa Cruz que adoptará Jacinta, quien no puede concebir.



'THE SYNDICATE'

La exitosa comedia de BBC One, 'The syndicate', cruza fronteras una vez más tras su adaptación y emisión por la americana ABC, bajo el nombre 'Lucky 7', y llegará a Atresmedia Televisión con el mismo concepto, pero adaptado al territorio nacional con la producción de Globomedia para Atresmedia Televisión. Nos adentramos así en la vida de los protagonistas a través de un evento que todos querríamos protagonizar: ganar la lotería.



'APACHES'

También con el punto de partida de un gran éxito literario, llegará a Antena 3 'Apaches', basada en la obra homónima de Miguel Sáez Carral. El grupo adaptará este libro publicado por Editorial Planeta el pasado mes de febrero. Desde su salida al mercado, la novela no ha dejado de cosechar críticas extraordinarias. Por su parte, Sáez Carral cuenta con una gran trayectoria como guionista de éxito de varias series de televisión.

Con grandes dosis de acción, 'Apaches' es una historia de personajes entrañables y cercanos que intentan sobrevivir y superar las adversidades de la vida y escapar a su destino. 'Apaches' cuenta la historia de Miguel, un periodista que trabaja en una agencia de noticias, cuya acomodada vida da un vuelco al sufrir su padre un infarto.



'LA CATEDRAL DEL MAR'

En la misma línea llegará 'La Catedral del Mar', adaptación televisiva de la novela homónima de Ildefonso Falcones, un fenómeno literario que producirá para Atresmedia Diagonal TV y que se emitirá en Antena 3.

Con vocación internacional, la serie La Catedral del Mar está planteada como una miniserie y se rodará en inglés. Un formato que Atresmedia Televisión ya ha estrenado con Refugiados, en coproducción con BBC. El reparto de La Catedral del Mar también será internacional y se rodará en Barcelona, ciudad donde transcurren los hechos descritos en la novela.



'EL INCIDENTE'

La intriga y el misterio llegarán al prime time de Antena 3 con el estreno de 'El Incidente', una serie producida por Boomerang TV que trasladará al espectador a un pequeño pueblo en el que un "incidente" cambiará la vida de sus tranquilos habitantes.

¿Cómo reaccionan personas corrientes cuando su vida cotidiana se ve sorprendida por un hecho extraordinario? Esta es la premisa de la que parte 'El Incidente, una original propuesta que llegará a la pantalla con un estilo sencillo, que se empapa del desconcierto de los habitantes de la comunidad en la que transcurren los hechos.



'ALGO QUE CELEBRAR'

La apuesta de Atresmedia Televisión por el género se reforzará con el estreno de 'Algo que celebrar', una comedia producida por DobleFilo, del Grupo Secuoya, que firma también Vive Cantando y que será también en Antena 3.

'Algo que celebrar' cuenta la vida de una gran familia, con las celebraciones como hilo conductor de la historia. Cada reunión familiar se corresponde con un episodio, y en él viajaremos del tono festivo y la alegría que se respira en el ambiente a los rencores latentes y las rencillas entre parientes. Lo que en la superficie es jolgorio esconde la obligación de tolerar al prójimo, de mantener las apariencias… de resistir, al menos, durante unas horas.

En 'Algo que celebrar' el espectador se meterá en la piel de los miembros de una gran familia, en la que se mezcla el amor con los celos, rivalidades, ausencias y reproches, en un cóctel explosivo a la espera del momento más inoportuno para estallar.



'ALLÍ ABAJO' (título de trabajo)

Esta comedia producida por Plano a Plano se centra en Iñaki, un vasco de pura sangre, RH negativo de manual, virgen a los 40, que vive en casa con su madre, Marichu. De repente recibe una propuesta insólita: ser parte de una expedición transcultural y transfronteriza a... Sevilla, sí, con un grupo con el que su madre ha hecho migas en el Imserso.

No es que a Iñaki le haga mucha gracia la propuesta, tampoco Marichu las tiene todas consigo, siempre ha considerado el extranjero todo lo que esté por debajo de Burgos, pero con arrojo se lanzó al Sí, y con todo pagado, en el último momento, su compañera de viaje le ha fallado.