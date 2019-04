'Gente hablando', de Flooxer, gana el premio a Mejor Serie de Formato Corto en el Festival Internacional de Series Mania

'Gente hablando' ha logrado este fin de semana el premio a Mejor Serie de Formato Corto que se reparte en el Festival Internacional de Series Mania en Lille, Francia. Álvaro Carmona, escritor y director del espacio, ha sido el encargado de recoger el galardón.

El jurado ha reconocido "el concepto valiente y moderno, perfectamente adecuado para el formato corto" de la serie. En su valoración, el jurado ha calificado la serie de Flooxer como una "'Black Mirror', pero en el lado tierno", y la considera "divertida, sincera e increíblemente profunda".

La ficción original de Flooxer competía con otras nueve producciones de todo el mundo, entre las que se encontraban: Rasbhari (India), Germain s’èteint (Canadá), Fourchette (Canadá), Drive (Singapur), M (Argentina), Break Up (Francia), Hell is other people (Dinamarca), State of the Union (United Kingdom) y ZéroStérone (Francia).

Estrenada el pasado mes de diciembre, 'Gente Hablando' es una comedia de 6 capítulos independientes y autoconclusivos escrita y dirigida por Álvaro Carmona y producida por Flooxer en colaboración con Set Màgic Audiovisual.

El casting del programa cuenta con nombres de mucha relevancia, como son Miki Esparbé, Verónica Echegui, Juanra Bonet, Manuel Burque, Marian Hernández, Ramón Barea, Rosario Pardo, Celia de Molina, Ramón Agirre y el propio Álvaro Carmona.

Como su propio nombre explica, la serie trata temas universales a través de conversaciones entre dos personajes, mostrando puntos originales que buscan generar reflexión y dejando que sea el espectador quien saque sus propias conclusiones.