La ficción de Telecinco fracasa en el inicio de temporada

Telecinco está registrando su peor inicio de temporada en lo que a fracasos de ficción se refiere. Ninguna de sus apuestas ha funcionado, lo que está provocando más de un quebradero de cabeza en Mediaset España. Los espectadores están dando sistemáticamente la espalda a todas y cada una de las nuevas series y, aunque parezca mentira, según fuentes cercanas a la cadena, sus directivos aseguran no saber cuáles son los motivos reales de este rechazo.



A pesar de todo, Telecinco pretende "vender" a los espectadores una imagen que no se ajusta a la realidad. De un tiempo a esta parte, la cadena ha lanzado un claim que no ha pasado desapercibido para los espectadores y mucho menos para la gente del sector. Las promos incluyen la frase: "Telecinco una apuesta firme por la ficción".



Telecinco ha lanzado en este inicio de temporada tres nuevas ficciones y ninguna de ellas ha logrado el respaldo de la audiencia. La comedia 'Cheers' ha permanecido cuatro semanas en parrilla; la serie de sketches 'Parejología 3x2' ha sido retirada tres semanas después de su estreno; mientras que el drama policial 'Homicidios' ha sido relegado al late night cuatro semanas después de haber iniciado sus emisiones.



La escasa calidad, la flojeza de guiones, el maltrato horario y, en definitiva, la nula apuesta por estas ficciones son para la gran mayoría de espectadores las razones por las que los últimos proyectos de Telecinco no han logrado seducir a los espectadores. Lo cierto es que Mediaset España acumula en los últimos meses una larga lista de fracasos dentro del género de ficción: 'Edificio España' (LaSiete), 'Piratas', 'Ángel o demonio', 'Punta Escarlata', 'Vida loca'...



'CHEERS', CANCELADA TRAS CUATRO SEMANAS

La adaptación española de 'Cheers' generó grandes expectativas, sin embargo, su doble entrega de estreno fue suficiente para comprobar que la ficción cojeaba por todas partes. La producción de Plural Entertainment recibió multitud de críticas a través de Twitter. Antonio Resines, protagonista de la serie, no pudo permanecer callado y atacó públicamente al diario 'El País' por la crítica realizada a su serie.



Aunque lo realmente importante y preocupante para Telecinco fueron los datos de audiencia. La serie tuvo un arranque aceptable con medias del 15,6% y 16,6%, sin embargo, su interés fue decayendo a medida que pasaron las semanas. En su última entrega, 'Cheers' anotó mínimo histórico con un 8,8% y menos de dos millones de seguidores (1.621.000). Con tan solo siete capítulos, tras cuatro semanas, la cadena decidió cancelar la emisión de la serie. Hay que remarcar que Telecinco tiene grabadas otras seis entregas y además firmada una segunda tanda de 13 episodios.



'PAREJOLOGÍA 3X2', OTRO "EXPERIMENTO" FRACASADO

En este caso, las expectativas no eran buenas e incluso antes de su estreno se preveía que la nueva serie de José Luis Moreno sería un fracaso. Ni siquiera la cadena se molestó en presentar el producto en rueda de prensa. La serie de sketches apareció de repente en el access prime time del lunes, como telonero de 'El cuerpo del delito'. Muy pocos espectadores se atrevieron a ver este producto, 1,7 millones concretamente.



La última producción de Alba Adriática se ha mantenido tan solo tres semanas en parrilla. En este tiempo, 'Parejología 3x2' ha acumulado una audiencia media de 1.517.000 espectadores, lo que se traduce en un paupérrimo 8%. La ficción dijo adiós el pasado 10 de octubre con mínimo histórico (7,1%).



Responsables de Telecinco intentaron, una vez más, salir al paso de este fracaso, argumentando que se trataba de un experimento de su área de ficción. Al igual que 'Piratas', vamos...



'HOMICIDIOS', EL FRACASO MÁS DOLOROSO

El pasado 20 de septiembre Telecinco estrenó 'Homicidios: Unidad Especial', una ambiciosa apuesta protagonizada por Eduardo Noriega y Celia Freijeiro. La serie debutó con un 15,9% (2.763.000), un resultado flojo para las expectativas que había depositadas en el producto. Aunque la preocupación ha venido después, tras comprobar la sangría de espectadores que la ficción viene registrando semana tras semana. 14% (2.466.000), 12,3% (1.875.000) y 10,1% (1.605.000) son las audiencias que la serie ha cosechado en sus posteriores emisiones.



La cadena ha intentado buscar su mejor ubicación retrasando su hora de inicio, una medida que le ha costado las críticas de los espectadores y también la de su protagonista. Hace unos días el propio Noriega criticaba en su Twitter la táctica de la cadena, a la que calificaba de poco respetuosa con los espectadores.



Finalmente, Telecinco ha decidido relegar 'Homicidios' a la franja del late night (00:00 horas). Cuatro semanas han sido suficientes para "cargarse" una de sus grandes apuestas de la temporada. La serie de BigBang Media acumula una audiencia media de 2.177.000 seguidores (13,1%), sin embargo, su último capítulo tocó fondo con 1.605.000 telespectadores y un triste 10,1%.



'TIERRA DE LOBOS', TENDENCIA A LA BAJA PREOCUPANTE

Por si fuera poco, tampoco la segunda temporada de 'Tierra de Lobos' está logrando los resultados esperados. La serie de Multipark Ficción refleja una tendencia a la baja desde su arranque, el pasado 28 de septiembre. Las nuevas entregas aterrizaron en parrilla con un share del 15,7%, sin embargo, cabe recordar que la serie cerró su primera temporada con un 18% (3.358.000). Pero lo que realmente está preocupando en Telecinco son sus últimos registros de audiencia. 'Tierra de Lobos' anotó en su última entrega mínimo histórico tras caer a un 13,5% (2.588.000).



La serie se enfrenta además al duro reto de sobreponerse a la marcha de sus protagonistas principales. La ficción se quedará sin los hermanos Bravo, papeles interpretados por Álex García y Junio Valverde. Los actores han decidido abandonar la serie, al final de la segunda temporada y principio de la tercera respectivamente, para involucrarse en proyectos cinematográficos. La productora intentará reforzar su reparto con el fichaje de Roberto Álvarez, Raúl Mérida, Alejandro Albarracín y Sandra Blázquez, tal y como avanzaba la web Vertele recientemente.