Un festival para los fans de series

Un año más, Canal+ celebra con los seriéfilos españoles el Festival de Series. Del 18 al 20 de octubre, la quinta edición del festival tendrá lugar en los cines Cinesa Proyecciones (Fuencarral 136, Madrid), con entrada libre (hasta completar aforo).



Durante estos días, los canales de pago españoles nos adelantarán qué veremos en nuestras pantallas los próximos meses, mostrándonos en pantalla de cine y en alta definición capítulos de estreno en total exclusiva. Por ejemplo, veremos estrenos como el de 'Mom' de TNT, 'Sleepy Hollow' de FOX, 'The Millers' de Paramount Comedy, 'Hello Ladies' de Canal+ o 'Almost Human' en AXN, ésta última incluso antes de su estreno en Estados Unidos. También se estrenarán nuevas temporadas como las últimas de 'Dexter' en FOX Crime y 'Breaking Bad' en Paramount Comedy, así como Homeland y 'American Horror Story: Coven' en FOX España.Además, Canal+ volverá a emitir "The Rains of Castamere" de 'Game of Thrones'.



En cuanto a talleres y coloquios, el viernes tendrá lugar la grabación en directo de un nuevo episodio de 'Ilustres Ignorantes' con Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi que dará comienzo al Festival; otros talleres destacados serán el clásico Taller de Doblaje y el encuentro Las series más allá del televisor sobre los nuevos modelos de consumo televisivo.



El sábado se celebrará la segunda edición de "El Rey de las Series" (todavía se puede participar en una ronda preliminar en Facebook), el concurso donde puedes demostrar que eres el que más sabe de televisión. También veremos el también clásico Taller de Autopromos o eventos que tienen realmente buena pinta como España en Serie, sobre la industria seriéfila española.



Como broche final, el domingo no nos perderemos una edición especial de #Birraseries, un coloquio sobre Cine y Series y los talleres de Vestuario y Guión.