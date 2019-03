'Fama 5', el comienzo más desolador de un reality en España

'Fama, ¡a bailar!' comienza este lunes una nueva etapa en Cuatro con el inicio regular de sus clases. Tras una semana de castings, la Escuela de Baile abre sus puertas con un futuro incierto. Nunca hasta ahora el arranque del programa había sido tan frío, sobre todo, teniendo en cuenta que por primera vez “Fama” cuenta con el respaldo absoluto de una segunda cadena como es La Siete.



El programa pretende regresar a sus orígenes, sin embargo, ya desde el primer momento presenta una serie de novedades con las que la productora pretende revitalizarlo. La incorporación del polifacético Javier Gurruchaga y la artista multidisciplinar Vanexxa como miembros del jurado se unen a Maribel del Pino, la nueva profesora de New Style. Aunque, sin duda, el cambio más notable es la salida de Paula Vázquez y la entrada de Tania Llasera como nueva presentadora de 'Fama'.



EL CASTING NO PASA DEL 2,4% EN CUATRO Y DEL 0,9% EN LA SIETE



Durante la semana pasada Cuatro ha ofrecido, en horario de access prime time, el proceso de casting que la productora llevó a cabo el pasado mes de diciembre. El resultado no podía haber sido peor: tan sólo el 2,4% de la audiencia (356.000) ha seguido diariamente el espacio.



Tras la absorción de Cuatro, Telecinco ha decidido respaldar el lanzamiento de la nueva etapa de 'Fama, ¡a bailar!' colocando también el programa en la parrilla de La Siete. Así las cosas, con un día de retardo, los espectadores han podido seguir cada tarde el proceso de selección de los futuros bailarines. En este caso, el talent ha promediado un 0,87% (93.000) a partir de las 18:35 horas. Se trata de un pésimo resultado de audiencia, muy por debajo de la media diaria del propio canal (1,3%).



Día 1 (04/01/2011): 102.000 espectadores y 1,3% (Media La Siete: 1,3%)

Día 2 (05/01/2011): 52.000 espectadores y 0,6% (1,3%)

Día 3 (06/01/2011): 153.000 espectadores y 1,3% (1,4%)

Día 4 (07/01/2011): 64.000 espectadores y 0,6% (1,1%)



Cuatro y Telecinco se la juegan realmente a partir de hoy, con el inicio oficial de las clases de 'Fama'. No obstante, los datos arrojados por 'El casting' del programa reflejan claramente el nulo interés que esta edición está despertando entre los espectadores y, sobre todo, entre los "famáticos".



UNA FÓRMULA DE ENTRETENIMIENTO DESGASTADA



Como en su día comentó Elena Sánchez, ex directora de contenidos de Cuatro, 'Fama' cambió el rumbo del canal. "Entró con autoridad en la historia de la televisión de este país". El programa aportó "a la televisión una mezcla maravillosa, mágica y tremendamente eficaz de energía y de emoción". Hoy día, sin embargo, pese a quien pese esa fórmula parece totalmente desgastada, a tenor de los primeros índices de audiencia.



En 2007, con la primera edición, los castings del programa asaltaron también el access de Cuatro. Era Navidad y el 'talent show' sustituyó con acierto las vacaciones de Pablo Motos. 'Fama' promedió un 7,3% en su primera semana de emisión (1.232.000), aunque los datos fueron a mejor a medida que avanzó el programa.



Si comparamos los datos de la primera edición con los datos arrojados en esta nueva etapa (356.000 y 2,4%), 'Fama, ¡a bailar!' cae ni más ni menos que 4,9 puntos de share y 876.000 telespectadores. A veces resulta injusto tomar como referencia las cifras de audiencia cosechadas por un programa en su primera temporada, pero en este caso si tomamos los datos de la segunda temporada la diferencia es todavía mayor.



'Fama 2' comenzó su andadura el 24 de noviembre de 2008. Durante dos semanas Cuatro ofreció a los espectadores el proceso de selección de sus nuevos bailarines. En aquel entonces, y solo en su primera semana, el 'talent show' obtuvo el respaldo del 8,6% (1.136.000). La comparativa de 'Fama 5' con esta edición supone una bajada de 6,2 puntos y 780.000 personas.



'FAMA REVOLUTION', PUNTO Y APARTE



Como ya recogimos en ObjetivoTV.com, las audiencias registradas por 'Fama Revolution' -las peores en la historia del formato- reflejaron el escaso interés que el programa despertó el pasado año. De hecho, Cuatro y la productora se vieron obligadas a adelantar su final para así acabar con su agonía. Ahora, tan solo unas semanas después, la cadena espera que el programa resurja de sus cenizas y brille como en sus primeras ediciones. Pero la pérdida de eficacia del programa es más que notable.



En su primera edición el 'talent show' promedió un excepcional 12,1%; en la segunda un 11,7%; en la tercera un 8,3%; y en esta última edición apenas superó el 5% de media. Hasta 'Fama 3' el programa había superado prácticamente siempre los dos dígitos entre los espectadores de 4 a 44 años. En 'Fama Revolution', tan sólo los jóvenes de 13 a 24 años se mantuvieron fieles al programa, aunque en este grupo también la bajada de audiencia fue significativa, pasando del 30,2% de la primera temporada al 13,6% de la última.



'Fama Revolution' no hizo más que sentenciar el formato. La cuarta edición ha demostrado cómo un formato éxito puede acabar siendo un verdadero fracaso de audiencia. Con un 5% de media, el programa se convirtió en su última entrega en una de las opciones menos vistas en su franja de emisión. ¿Batirá 'Fama 5' un nuevo récord negativo?