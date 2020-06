¿Si tú hubieras trabajado durante años en una de las series más famosas de la historia de la televisión, volverías a ver una y otra vez sus reposiciones? Pues Lisa Kudrow no lo hace. Y la razón para no hacerlo es un tanto tierna.

En un encuentro de Actors on Actor para Variety en el que han participado tanto Jennifer Aniston como Lisa Kudrow, la segunda ha explicado:

"No veo la serie. Todavía no la veo con la esperanza de que algún día nos sentemos y la veamos todos juntos".

Jennifer Aniston, no sabemos si para darle esperanzas de algo que probablemente nunca pase, contesta: "eso es algo que va a pasar". Entre todos sigue habiendo una bonita amistad, así que, ¿quién sabe?

Lo cierto es que a Lisa Kudrow le marcó tanto 'Friends' que sintió una falta de compromiso cuando se acabó. "No es como, 'Oh, fue un trabajo tan duro durante 10 años'. No es eso. Sé que el programa funcionó porque todos nos comprometimos entre nosotros también. No era solo comprometerse con un rol, comprometerse con un contrato. Todos todavía nos queremos. Nuestro elenco es así, y por eso funcionó. Creo que parte de mí murió. No pude volver a hacer eso", ha explicado.

