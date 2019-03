Esther Porto: "Se ha promocionado el programa con frases sensacionalistas"

Tras los aceptables registros obtenidos con 'Casadas con Hollywood', Cuatro estrenó el pasado 13 de marzo su secuela, 'Casadas con Miami', un docu-reality que ha permitido a los espectadores sumergirse en la vida del glamour y lujo de cinco mujeres que se han instalado en esta ciudad de Florida. El resultado no ha sido -para nada- el esperado.



La temporada anterior contó con 4 entregas, mientras que en esta ocasión la productora P52 quiso estirar el programa y grabar dos entregas más, hasta un total de seis. El programa arrancó sus emisiones el domingo, 13 de marzo, con una doble entrega. Mala decisión. Curiosamente, y no es la primera vez que sucede, Telecinco enfrentó dos de sus estrenos en la misma noche ('Vida loca' vs 'Casadas con Miami'), por lo que ellos mismos se hicieron su propia competencia. La sitcom de Isla Producciones sedujo al 14,8% (2.623.000) frente al frío 5% (910.000) que obtuvo el docu-reality.



TRES SEMANAS PARA CARGARSE UN PROGRAMA

Tras este desolador estreno, Cuatro -dirigida por Telecinco- decidió cargarse el programa lo antes posible. Así las cosas, en las últimas semanas los espectadores han tenido ocasión de ver cada domingo una doble ración de estreno. Según fuentes consultadas por Objetivo TV, la intención inicial era arrancar con una entrega doble para posteriormente emitir cada semana una única entrega, sin embargo, la cadena ha preferido reducir las emisiones de "Casadas con Miami" concentrando el programa

en tan solo 3 semanas.



LAS AUDIENCIAS DEL PROGRAMA:

13/03/2011 (Capítulos 1 y 2): 910.000 espectadores con un 5,0%

20/03/2011 (Capítulos 3 y 4): 947.000 espectadores con un 5,4%

27/03/2011 (Capítulos 5 y 6): 1.113.000 espectadores con un 6,0%



El docu-reality, del que seguramente no habrá más temporadas, se ha despedido de la audiencia con máximo de temporada, pero por debajo de la media diaria de la cadena. Cuatro promedió este pasado domingo un 6,9%, mientras que el programa no pasó del 6% de share con una duración aproximada de dos horas.



Tras tres semanas de emisión, 'Casadas con Miami' cierra su ciclo con un discreto share medio del 5,5% y 990.000 espectadores. Ni siquiera la emisión de 'Callejeros viajeros' como telonero ha logrado dejarle un buen colchón de espectadores, de hecho, el espacio de Molinos de Papel ha fracasado estas semanas con unas audiencias muy por debajo de la cadena.



EL CONTENIDO DEL PROGRAMA

Aunque de manera concentrada, los espectadores han tenido ocasión de ver durante estas últimas tres semanas cómo es el día a día de una vida llena de lujos y exclusividad. María Bravo, protagonista de 'Casadas con Hollywood', ha sido el nexo entre las dos temporadas del programa. María tras pasar por una etapa difícil en su vida decide instalarse en Miami. Allí surge su amistad con las otras protagonistas del programa: Victoria Amory, Esther Porto, Marta Vila y Renata Black. Sus grandes fiestas, su nada convencional día a día y su relación con su personal doméstico, entre otras facetas, han sido retratados en 'Casadas con Miami' con todo lujo de detalles.



ESTHER PORTO, MOLESTA CON EL RESULTADO DEL PROGRAMA

Vistos los datos de audiencia es lógico y normal que Telecinco no haya quedado satisfecha con el programa, pero tampoco las protagonistas están contentas con el resultado final, al menos eso afirma Esther Porto en una de las entrevistas que acaba de conceder al portal EnLatino.



"Me ha molestado que la productora [P52] que sí me conoce haya escogido promocionar el programa con frases sensacionalistas que sacadas de contexto suenan estúpidas y huecas", asegura Porto.



"Siento un cariño muy grande por todo el equipo de producción bajo la dirección de mi amigo Pedro Jiménez, pero a la hora de sentarse a editar, basaron su criterio de selección de frases promocionales en unas que -sacadas de contexto- son llamativamente 'tontas', y chistosamente me han hecho encajar en un personaje preconcebido para el show".



Porto afirma que incluso en la edición final se han dejado fuera algunas de sus recomendaciones o peticiones expresas. "Durante las grabaciones les hice varias salvedades y de hecho desarrollamos una amistad muy bonita entre todos. Les quiero mucho y por ello me sorprendió un poco la edición que

escogieron hacer de frases para la promoción. Y sobre todo me sorprendió la alusión a nombres de algunos amigos famosos a quienes les había recalcitrantemente pedido que no mencionaran junto a mi nombre".



La protagonista de 'Casadas con Miami' no cree que su participación en el docu-reality haya sido un error, aunque matiza que "me he sentido tremendamente desencantada con algunas de las ediciones selectivamente sensacionalistas que se hicieron de grabaciones y entrevistas muy amenas y profundas; por otro lado soy polemista por naturaleza; entonces me parece interesante el debate de opinión de cómo la verdad se percibe ante una apariencia estereotipada".



Esther Porto aclara: "Maria Bravo, Renata Black (mis amigas) y mi persona, trabajamos los doce meses del año en causas sociales para niños o familias pobres. Y sin embargo la audiencia del show al ver nuestro estilo de vida (léase: lo que nos ponemos, donde lo compramos y el coche que conducimos) se apresuran a catalogarnos de tontas superficiales insensibles. La pregunta sería: ¿quiénes son los superficiales, los que juzgan por la apariencia o los que no parecen lo que son?".