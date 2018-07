Eduardo Noriega carga contra Telecinco

'Homicidios' no tuvo su mejor noche ayer (marcó mínimo histórico, con un 12,3% de share); tampoco Eduardo Noriega, protagonista de la ficción de Telecinco. El actor mostró su descontento en la red social Twitter por el retraso de horario de 'Homicidios'.



Telecinco decidió programar media hora más tarde la serie (arrancó a las 23:00 horas, después de 'Acorralados: Última hora'), ya que se enfrentaba al esperado estreno de Gran Hotel en Antena 3 (líder absoluto del día).



Este cambio de horario no anunciado molestó a Noriega, que a través de su cuenta de Twitter mostró su malestar: "Deben de tener mal la hora los de T5... #Homicidios" y "Tácticas de la cadena... No es serio y poco respetuoso con los espectadores" fueron sus dos comentarios.



'Homicidios' cae 3,6 puntos desde su estreno y no llega a los 2 millones de espectadores con la emisión de ayer.