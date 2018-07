El nuevo director de Televisón Española (TVE), José Ramón Díez, ha afirmado que "en estos momentos está decidido el cierre de Teledeporte el 31 de diciembre", aunque ha asegurado que "hasta esa fecha se puede tomar cualquier otra decisión", en una entrevista concedida al 'Diario de Sevilla'.



"Aún se tiene que presentar el plan definitivo del Gobierno sobre el dividendo digital de la Televisión Digital Terrestre (TDT)", ha aclarado Díez en la citada entrevista.



Preguntado sobre si la causa de la desaparición de Teledeporte se debe a un recorte en la franja radioeléctrica, el director de TVE ha señalado que "también es por cuestión presupuestaria". "En las condiciones económicas actuales, RTVE ha de ahorrar gastos y eso obliga a cerrar un canal. Los contenidos de Teledeporte pueden pasar a La 2, donde tiene una cabida idónea y permite así reducir costes", ha precisado.



En este sentido, ha asegurado que el sistema de financiación de RTVE necesita de un "perfeccionamiento", es decir, "no es cuestión de cambiarlo ni de cuestionar la supresión publicitaria, sino de garantizar una buena gestión". "RTVE necesita de un presupuesto estable, por los ingresos públicos y por los que recibe de empresas privadas. Es cuestión de analizarlo para un mejor futuro", sostiene.



Asimismo, ha indicado que su aspiración es "tener una televisión pública de calidad". "Puede ser un tópico, pero le puedo asegurar que en mi parrilla no pueden entrar los programas malos", ha destacado.



Por otra parte, ha asegurado que trabajará "en un clima de confianza" y ha defendido que es "lógico que, en estos tiempos, la labor de un directivo de la cadena pública sea transparente". "Está supervisado por los consejeros y eso no me supone ninguna presión. Lo importante de un director de TVE es convencer a los consejeros sobre sus decisiones y hacer ver que su modelo de programación es la mejor propuesta que puede presentar. Me parece apasionante asumir esa responsabilidad", ha apostillado.