El Festival de Radio y Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal) acogió en su última edición el estreno de 'Cheers', la nueva apuesta de ficción de Telecinco y Plural Entertainment ('Ángel o Demonio'). La cosa pintaba mal y los presagios se cumplieron, de hecho, los privilegiados en asistir a este estreno se quedaron con las ganas de ver el primer capítulo de este remake, ya que la cadena decidió emitir en su lugar el octavo capítulo de la serie. ¿Tan malo era el piloto cómo para saltarse las primeras siete entregas? La verdad es que sí.



Telecinco estrenó este domingo la versión española de 'Cheers'. La sitcom tuvo en televisión un aceptable arranque (15,5% y 16,6%), aunque la mayoría de críticas que los telespectadores están vertiendo en Twitter no dejan títere con cabeza. Hay opiniones positivas, sí, pero se pierden entre la marea de comentarios negativos que inunda esta popular red social. Algunos, más benévolos, conservan la esperanza y piden más tiempo para que este seudo-remake español pueda remontar el vuelo.



Como suele ocurrir en este tipo de producciones, los espectadores han dedicado buena parte de su tiempo a criticar las risas enlatadas de 'Cheers'. "Odio las series de TV que tienen las risas enlatadas. Me provoca mala leche que me digan cuando me tengo que reír", comenta el usuario enriquer89.



Otros como Albertoblaz ironiza sobre las producciones de Telecinco: "Mientras USA tiene series enormes producidas por la HBO, España tiene a Telecinco para regalarnos cosas como la versión española de Cheers". Pacotto, por su lado, se pregunta si "destrozar una serie como 'Cheers' ¿es legal?".



Se trata, en definitiva, de opiniones de espectadores que no han podido callar su malestar tras ver el remake de 'Cheers'. Hay quienes dan entre 2 y 3 semanas de margen a la serie antes de que Telecinco tome cartas en el asunto y acabe retirándola o reubicándola en el late night, como ya hiciera con 'Vida loca'. Sabemos que la cadena ya tiene, al menos, 8 capítulos grabados, por lo que a razón de 2 episodios semanales tendremos remake 'made in Spain' para todo un mes.