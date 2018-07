Cruz Roja y Antena 3 se unen en una gran acción para prevenir los desahucios

Cruz Roja y Antena 3 se unen en una gran acción social para ayudar a las familias a conservar su hogar y poder prevenir así una de las consecuencias más críticas derivadas del contexto actual: perder la vivienda.



El proyecto tiene como objetivo la intervención integral con las personas y familias que se encuentran en situaciones de inestabilidad económica que pueden desembocar en una realidad de extrema vulnerabilidad, llegando a perder su vivienda.



Antena 3 volcará toda su capacidad y su máximo compromiso como medio de comunicación para conseguir la mayor recaudación posible. Fondos que serán donados íntegramente a Cruz Roja para que ayude a 3.000 familias a conservar su hogar.



La gran acción implicará a todos los profesionales, presentadores y medios del Grupo Antena 3, si bien se articulará exclusivamente a través de la programación de Antena 3.

Antena 3, además, donará a Cruz Roja el doble de los premios alcanzados en 'La Ruleta de la Suerte' y 'Ahora Caigo', así como el importe de los especiales de 'Atrapa un Millón' durante esta semana y emitirá una edición especial solidaria de 'Tu Cara Me Suena' en prime time con la que cerrará la acción.



De forma paralela, la iniciativa tendrá total difusión en Onda Cero y Europa FM y repercusión on line desde diversas ventanas: un microsite creado específicamente para dar difusión a la campaña, la propia página web de Antena 3 y presencia en redes sociales, con perfiles activos en Facebook y Twitter desde el día del lanzamiento de la acción: 11 de febrero.



PREVENCIÓN Y AYUDA JUNTO A CRUZ ROJA

Esta campaña, con la que Antena 3 reafirma su política de Responsabilidad Corporativa, tiene un planteamiento preventivo y se desarrollará mano a mano con Cruz Roja aplicando el programa que esta entidad ya puso en marcha en 2012. Dicho modelo consiste en ayudar a que las familias no pierdan sus hogares cuando aún se está a tiempo.



¿Cómo? Destinando fondos económicos y asesoramiento integral para poder hacer frente al riesgo de un desahucio desde diferentes vías: aportando dinero y recursos para cubrir necesidades básicas (alimentos, productos de higiene, facturas, etc.), entrega de material escolar, ofreciendo asesoramiento y apoyo humano para buscar empleo, asesoría legal, psicológica o emocional e incluso medios para poder atender a los niños en centros de Cruz Roja para que los padres puedan trabajar o buscar un empleo.