¿Cómo han cambiado los protagonistas de 'Sabrina: Cosas de brujas'?

Melissa Joan Hart - Sabrina Spellman

Después de pasar tres años en 'Clarissa Explains It All', Melissa Joan Hart asumió el papel de bruja adolescente en 'Sabrina: cosas de brujas', donde interpretaba a Sabrina Spellman, una jovencita que vivía con sus dos tías y tenía habilidades de otro mundo. Más tarde, la estrella de la película 'Drive Me Crazy' participó en 'Nine Dead' y actuó al lado de Joey Lawrence en 'Melissa & Joey'.

Nick Bakay - Salem

Bakay participó en 'Sabrina, cosas de brujas' para prestarle su voz a Salem, el gato de las tres brujas. El actor, que anteriormente participó en varios episodios de 'In Living Color' y 'Coach' ha doblado personajes de 'Los Simpson' y 'The Angry Beavers'.

Caroline Rhea - Hilda Spellman

Caroline Rhea fue Hilda Spellman, la tía de Sabrina. Después de colgar su libro de hechizos, Caroline Rhea apareció en 'Christmas with the Kranks', además de prestar su voz en más de 100 episodios de Phineas y Ferb. ¿Te lo imaginabas?

Beth Broderick - Zelda Spellman

Broderick fue, junto a Caroline Rhea, una de las tías con las que convivía Sabrina. Después de interpretar a la simpática bruja, la actriz consiguió un papel en 'Timber Falls', además de participar en algún episodio de la conocida serie 'Lost'.

Nate Richert - Harvey Dwight Kinkle

Sabrina, la bruja adolescente más querida de la televisión encontró el amor al lado de Harvey Dwight Kinkle, un personaje interpretado por Nate Richert. El joven actor hizo su debut televisivo en la serie de Sabrina. Richert, que ahora trabaja como músico, participó en 'Lovely & Amazin' y 'Survival Island'. A la vista está que es el que más ha cambiado físicamente.

Jenna Leigh Green - Libby Chessler

Jenna Leigh interpretaba a Libby, la chica mala del instituto. Además de participar en 'Sabrina: cosas de brujas' durante tres años, la actriz prestó su voz a varios episodios de 'Cazafantasmas'.

Elisa Donovan - Morgan Cavanaugh

Un poco después de que participara en 'Clueles' como Amber, Elisa Donovan fue la compañera de piso de Sabrina, Morgan Cavanaugh.

Lindsay Sloane - Valerie Birkhead

Lindsay Sloane llegó a 'Sabrina: cosas de brujas' en la segunda temporada. Interpretó a Valerie, una de las mejores amigas de la protagonista. Apareció también en 'Aquellos Maravillosos 70', 'The Other Guys' y 'Cómo conocí a vuestra madre'.

Soleil Moon Frye - Roxie King

Soleil Moon Frye se unió a Sabrina: cosas de brujas para interpretar a Roxie, la compañera de piso de Sabrina. La ex estrella infantil, que saltó a la fama por interpretar a Punky Brewster, trabajó también en 'The Proud Fmaily', 'Bratz' y 'Planeta Sheen'. ¿La recordabas?