El comentario de Javier Calvo (‘Física o Química’) a las personales fotos de Ursula Corberó y Chino Darín

Úrsula Corberó no suele compartir muchos detalles sobre su intimidad. La actriz rara vez habla sobre su vida personal y aunque sí es cierto que en ocasiones hace uso de las redes sociales para compartir sus opiniones, como hizo tras el estreno de 'FoQ: El reencuentro', no es muy habitual que comparta públicamente sus emociones o apreciaciones personales.

Siguiendo esta misma línea, no resulta extraño que la intérprete no publique fotografías junto a su pareja, el también actor Chino Darín, con quien mantiene una relación desde hace ya cuatro años. Por ello, la felicitación pública que le ha dedicado a Darín hace unos días ha levantado un gran revuelo.

Las reacciones no se han hecho esperar. Han sido muchos los amigos de la intérprete que han contestado a las instantáneas de Chino que ella colgaba, a las cuales añadía el siguiente mensaje: "Feliz cumpleaños mi amor. El más aventurero, guapo y dormilón. Te amo". Presentadores, cantantes y compañeros de profesión no han podido resistirse a dejar un comentario a la protagonista de 'La casa de papel'. Sin embargo, seguro que hay uno que le ha hecho especial ilusión a Úrsula y es el de su querido Javier Calvo. Si quieres saber cuál ha sido la respuesta de Calvo, entre otras, solo tenéis que darle un play al video que os dejamos un poquito más arriba.

…

