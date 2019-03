La CNC expedienta a Telecinco por la fusión con Cuatro

La dirección de investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador contra Telecinco por no cumplir en el plazo uno de los requisitos al que se había comprometido cuando el órgano regulador dio su visto bueno a la fusión con Cuatro. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.



Concretamente, la CNC había obligado a Telecinco a presentar en el plazo de un mes desde que su resolución fuese ejecutiva un plan de actuaciones para la instrumentación de todos y cada uno de estos compromisos a los que Telecinco se había comprometido, en el que se detallasen, entre otras cuestiones, las medidas a adoptar por Telecinco y su calendario, para posibilitar el cumplimiento y la vigilancia de estos compromisos.



Al incumplirse este plazo, a instancias del Consejo de la CNC, la dirección de Investigación ha acordado la incoación del expediente sancionador por esta cuestión. Se abre ahora un período máximo de 6 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNC.



En el marco de la operación de concentración, que Competencia autorizó el 28 de octubre de 2010, Telecinco presentó determinados compromisos voluntarios, que fueron declarados vinculantes por el Consejo de la CNC de cara a la autorización de la misma. Entre otras cuestiones, Telecinco se comprometió a no vender mediante un mismo paquete comercial la publicidad de los dos canales de televisión en abierto de mayor audiencia de entre los que gestiona, con la condición adicional de que la audiencia conjunta de los canales de televisión incluidos en cada paquete comercial no sea superior a 22 por ciento.



Asimismo, la cadena de Mediaset se comprometió a no ampliar su oferta de canales de televisión en abierto mediante el arrendamiento de canales de TDT de terceros operadores y a no bloquear las mejoras de calidad de los canales de televisión que puedan querer lanzar sus competidores, Net y La Sexta, con los que la entidad resultante comparte múltiples de TDT hasta 2015.