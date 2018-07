Carlos Sobera se pasa a ‘Ahora Caigo!’ y Arturo Valls a ‘Atrapa un Millón’

No es la primera vez que un canal de televisión hace algo similar. Hace unos años, en laSexta, Wyoming se pasó de ‘El Intermedio’ a ‘BFN’ y Buenafuente no dudó en sustituirle.



Arturo Valls se atreve con todo y lo demuestra todas las semanas en el talent show de Antena 3 ‘Tu Cara me suena’ y si no que se lo digan a Shakira. Muy pronto, podremos ver a Valls al frente del concurso que presenta Carlos Sobera ‘Atrapa un millón’. ¿Os lo vais a perder?.



Si lo vais a ver, os recomendamos que tampoco os perdáis a Carlos Sobera como presentador de ‘Ahora Caigo!’. Sobera, un maestro en este formato, cambiará las caídas del dinero a través de las rampillas por las de los concursantes.

¿Cómo será ver a Carlos en ‘Ahora Caigo!’? Y Arturo Valls, ¿conseguirá que una pareja de concursantes se lleve los 200.00 euros? ¿Les gustará tanto el cambio que querrán quedarse? Muchas preguntas que solo podrán responder los espectadores que los vean, porque hasta entonces lo único que sabemos seguro es que la diversión estará asegurada.