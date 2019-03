Atresmedia cierra junio como grupo audiovisual líder en Internet

Con 15,9 millones de usuarios únicos en junio, las webs de Atresmedia fortalecen su liderazgo en Internet con 15 meses consecutivos copando la primera posición entre los grupos audiovisuales. Es, además, el grupo audiovisual que más crece interanualmente (+42%), según los datos publicados por comScore, medidor recomendado de audiencias digitales.

Además, las webs de Atresmedia lideran un mes más en usuarios que ven vídeos. Más de 2 millones de usuarios disfrutaron en junio de la variedad y calidad de los contenidos audiovisuales que ofrecen los sites del grupo, que superan además los 19,7 millones de reproducciones de contenido, un +29% más que su principal competidor.

antena3.com, con más de 7 millones de usuarios, es la web de televisión que más crece con respecto a los datos del mismo periodo de 2016 (+36%)

La web de Antena 3 recibió el pasado mes de junio la visita de más de 7 millones de usuarios, cifra con la que se posiciona como web de televisión líder en este mes. Un mes más, los usuarios eligieron antena3.com para disfrutar del mejor contenido de entretenimiento y estar al día de la actualidad. Además, antena3.com es la web de televisión que más crece frente a los registros del mismo periodo de 2016 (+36%).

El site de Noticias de Antena 3 se reafirma como eje clave en la construcción de audiencia de antena3.com. La web de antena3.com/noticias ofrece a los usuarios la última hora de todo lo que sucede en el mundo a través de sus siempre activas redes sociales. En junio, @A3Noticias logró posicionarse como el informativo líder en Twitter, según el estudio sobre lo más hablado de televisión de Barlovento Comunicación, siendo el más tuiteado de la temporada con más de 1,8 millones de comentarios.

Además, en la misma web, antena3.com ofrece siempre el mejor contenido de entretenimiento de la televisión. A través de antena3.com, los usuarios no quisieron perderse el estreno de ‘Ninja Warrior’, la final de ‘Tu cara no me suena todavía’ o las visitas de Sergio Ramos o Daddy Yankee a ‘El Hormiguero 3.0’.

Contenido exclusivo, solo en antena3.com

En antena3.com ofrecemos a los usuarios contenidos exclusivos de las ficciones y programas de la parrilla de Antena 3. A lo largo del mes de junio, los usuarios se metieron en la piel de los personajes de ‘La casa de papel’ a través de Rec, donde atracadores, policías y rehenes colgaron sus vídeos más personales.

Pero el evento del mes en antena3.com fue la gran final de la Champions Total en Cardiff. Además del amplio análisis del partido, los vídeos con los mejores goles y jugadas, y el minuto a minuto, los usuarios pudieron vivir la final de una manera única: en 360º. A través de 6 cámaras situadas estratégicamente, los fans de la Juventus y del Real Madrid no se perdieron ni un detalle de lo que sucedió en el estadio de Cardiff, pudiendo disfrutar del partido desde 6 ángulos diferentes.

laSexta.com atrajo en junio a más de 3,6 millones de usuarios y se posiciona como tercera web de televisión de España

lasexta.com atrajo en junio a más de 3,6 millones de usuarios, datos con los que se sitúa como tercera web de televisión en España. Además, alcanza un un crecimiento del +3% con respecto a los registros del mismo periodo de 2016.

lasexta.com/noticias se consolida un mes más como portal de referencia informativa, sello de la cadena. La web de laSexta no solo cuenta siempre con las noticias de última hora, nacionales e internacionales, sino que además aporta a los usuarios un enfoque único y un exhaustivo análisis de las noticias para ofrecer la información con una perspectiva más amplia.

Cabe destacar el enorme despliegue que llevó a cabo laSexta con el World Pride Madrid 2017. #OrgulloL6 fue desde el comienzo el hashtag de referencia en Twitter, llegando hasta la segunda posición a nivel mundial. #OrgulloL6 acumuló más de 44.500 tweets publicados por casi 20.000 autores y consiguió un impacto potencial de más de 340 millones de visualizaciones del hashtag en Twitter.

Este especial, sumado al buen funcionamiento, como cada mes, de los programas más consolidados de laSexta, como ‘Al rojo vivo’, ‘La Isla’, ‘Más vale tarde’, ‘El Intermedio’ o ‘laSexta Noche’, hacen de lasexta.com el site perfecto para los usuarios que buscan un análisis de la información desde diferentes puntos de vista.

Atresplayer logra su mejor registro del año con más de 2,7 millones de usuarios, un +17% más que el mes anterior

Más de 2,7 millones de usuarios únicos disfrutaron en Atresplayer de la mayor oferta multiplataforma de contenidos de televisión, un +17% más que en el mes de mayo.

Además de los contenidos de televisión de la parrilla de Atresmedia como ‘La casa de papel’, ‘La Isla’, ‘El Hormiguero 3.0’ o ‘Allí abajo’, Atresplayer ofreció a la usuarios la posibilidad de vivir la gran final de la Champions Total de una manera única. A la emisión del partido en HD, se unió un player en 4K para hacer de la final una experiencia insuperable. Asimismo, en Atresplayer los más fieles seguidores pudieron seguir la amplia previa del partido, con las finales históricas del Real Madrid y las conexiones en directo desde Cardiff durante las horas previas al partido.

Atresplayer cuenta ya con cerca de 10 millones descargas para dispositivos móviles (tabletas y smartphones; iOS, Android y Windows). La gran oferta multiplataforma de Atresplayer, disponible en PC, tableta, Smartphone, Smart TV, consolas de videojuegos y accesos desde Google Chromcast, es una muestra más de su buen comportamiento, ofreciendo a los usuarios la mayor variedad multidispositivo para disfrutar de los contenidos de Atresmedia donde y cuando quieran.

Atresplayer ya disponible también en los televisores con sistema operativo Android TV

Atresplayer amplió en junio su oferta multiplataforma con el lanzamiento de su aplicación para los televisores con sistema operativo Android TV, como los de Sony, entre otros.

La variedad de los contenidos que ofrece Atresmedia es mes a mes premiada por los usuarios y en junio fueron más de 2 millones los que ven vídeo (dato solo de consumo PC) los que acudieron a las webs de Atresmedia para ver y disfrutar de las series, programas, informativos y deportes, como la final de Champions Total, que ofrece el grupo.

Los más de 19,7 millones de vídeos de contenido (comScore solo proporciona datos de consumo en PC) demuestran el interés de los usuarios por una oferta de contenidos variada, fresca y cuidada como la que ofrece Atremedia en su parrilla.

ondacero.es supera una vez más el millón de usuarios únicos, la radio generalista que más crece frente a los datos de mayo (+36%) y la web de Europa FM supera de nuevo 1,2 millones de usuarios

La web de Onda Cero logró rebasar de nuevo en junio el millón de usuarios únicos. Este dato convierte a ondacero.es en la web de radio generalista que más crece frente a los datos de mayo, con un crecimiento del +36%.

La obtención de estos grandes registros se debe al éxito de los programas informativos de la emisora como ‘Más de uno’, con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, o ‘Julia en la Onda’, conducido por Julia Otero, elegidos cada mes por los usuarios para para estar al día de la actualidad.

En el mes de junio destaca la gran cobertura realizada por los programas deportivos de la emisora, ‘Radioestadio’ y ‘El Transistor’, en torno la a la gran final de la Champions League en Cardiff entre el Real Madrid y la Juventus.

Además, ‘El transistor’, el programa que conduce José Ramón de la Morena, contó el pasado mes con la visita, entre otros muchos personajes del panorama deportivo como el ex jugador del Real Madrid, Roberto Carlos, y del presidente del club, Florentino Pérez.

Por su parte, la web de Europa FM volvió a superar el 1,2 millones de usuarios únicos y refuerza su posición como segunda radio musical en internet en España.

Más de 815.000 usuarios disfrutaron en junio de los contenidos de Flooxer

Flooxer, la plataforma de contenido nativo digital, acogió en junio la visita de más de 815.000 usuarios, ávidos de disfrutar de los contenidos más entretenidos de la red.

En este mes, Flooxer se volcó con el World Pride con estrenos como el mediometraje ‘Marica Tú’, y las series ‘Muñecas’ e ‘Indetectables’. Todas ellas de temática LGTBIQ.

Además, los chicos de SQUAD siguen triunfando en Flooxer. Auronplay sacó el lado más personal de Celopan, uno de los creadores de contenido más conocidos en Internet.

Por otra parte, Gema Galán ha puesto a prueba en su formato ‘El Reto’ a su grupo de amigos, entre los que se encuentran los actores Macarena García, Brays Efe, Belén Cuesta, Ana Castillo y Javier Calvo.

Temáticos&Partners Atresmedia: la mayor oferta de webs temáticas de un medio de comunicación en España

Los Temáticos&Partners de Atresmedia son un eje fundamental a través del que ofrecer a los usuarios la mayor oferta de sites temáticos de un medio de comunicación en España

En el mes de junio cabe destacar los siguientes Temáticos:

Y por parte de los partners, este mes destacan: con cerca de 1,4 millones de usuarios únicos en junio, el portal de referencia sobre el mundo del parenting y el cuidado familiar guiainfantil.com, supera los datos de junio de 2016 en un +14%.

El conjunto de sites de Economía Digital vuelve a rebasar los 3,1 millones de usuarios en junio, cifra que supera por tercer mes consecutivo. Con esta cifra, además, el portal de información económica triplica los datos del mismo periodo de 2016.

economíadigital.es, tras alcanzar su récord el pasado mes de mayo, supera en junio el 1,1 millones de usuarios, dato que duplica el obtenido en junio de 2016. Por su parte, diariogol.com mantiene los buenos datos que lleva alcanzando a lo largo de 2017 y roza de nuevo en junio los 2 millones de usuarios únicos.