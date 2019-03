Atresmedia cierra 2016 como líder indiscutible del sector audiovisual en internet

COMSCORE 2016

Atresmedia ha liderado 11 meses de 2016 y supera en un +16% a Mediaset en el cómputo del año. El grupo es, además, el grupo audiovisual que más crece vs 2015 (+27% promedio mensual). antena3.com mantiene los buenos registros de 2015 con más de 5,8 millones de usuarios únicos mensuales de promedio. laSexta.com completa un año de éxito con 3,4 millones de usuarios mensuales de promedio en 2016, un +62% vs 2015, lo que la convierte en la web de televisión que más ha crecido vs el año anterior. La web de Onda Cero supera en +30% los oyentes recibidos de 2015 y termina 2016 con un promedio de cerca de 800.000 usuarios mensuales. europafm.com, con más de 1 millón de usuarios al mes de promedio en 2016, es la radio musical que más crece (+40% vs. 2015). Flooxer acaba su primer año con un promedio de 900.000 usuarios mensuales y se consolida como la plataforma dirigida a creadores digitales de referencia en internet.