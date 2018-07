Antena 3 es la cadena más nominada en los premios Zapping Magazine

Zapping Magazine, la revista digital mensual sobre televisión, presenta la cuarta edición de 'Zapping Awards', donde los espectadores pueden votar en las 26 categorías de televisión que componen los premios.



El objetivo de los ' IV Zapping Awards' es premiar la creación y difusión en el campo de las series, programas y otras producciones televisivas nacionales e internacionales y contribuir así al conocimiento de las últimas propuestas y de los nuevos modos de expresión audiovisual.



Antena 3 es la cadena más nominada con 22 nominaciones, que sumadas a las 8 que ha obtenido laSexta y al reconocimiento a Neox, sitúan al grupo Atresmedia como el grupo con más nominaciones.



'Juego de Tronos' (serie que emite Mega todos los martes a las 01:00) encabeza la sección de drama con 5 nominaciones, seguida de 'The Good Wife', 'The Leftlovers' y 'Sons of Anarchy', que aparece hasta cuatro veces.



En la categoría de comedia se produce un triple empate entre 'Unbreakable Kimmy Schmidt', 'Brooklyn Nine Nine' y 'Jane the Virgin', con cuatro nominaciones cada una.