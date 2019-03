Antena 3 adquiere los derechos de 'The Event'

Las series de calildad tiene un nuevo destino: Antena 3. La cadena se ha hecho con los derechos de 'The Event', la serie estadounidense de ciencia ficción de la NBC se podrá ver próximamente en Neox, el canal con la programación más juvenil. Esta ficción se suma a otras de éxito internacional como Downton Abbey, Arriba y Abajo y The Pacific -ya estrenadas- o Boardwalk Empire y Band of Brothers, que se verán próximamente en los canales del grupo.



¿Qué enigmático suceso podría torcer el destino del mundo? ¿Podría encubrir la CIA un caso tan importante que ni el presidente de los EEUU conociera su existencia? ¿Es posible que un tipo corriente tropiece con un poderoso secreto con el potencial de cambiar el futuro? Las respuestas a todas estas cuestiones están en 'The Event'.



El estreno en EEUU de 'The Event' fue uno de los más importantes de la temporada y en el mejor debut de la cadena NBC en los últimos 3 años, tras reunir a más de 11 millones de espectadores. Tras este magnífico arranque la cadena encargó una temporada completa, es decir, 22 capítulos. Creada por Nick Wauters, ('Los 4400'), que también participa en la producción ejecutiva junto a Steve Stark ('Medium'), Evan Katz ('24') y Jeffrey Reiner ('Friday Night Lights'). Es una producción de Universal Media Studios y Steve Stark Productions.



'The Event' es una serie cargada de conspiraciones, acción, ciencia ficción, misterios y... respuestas. Con un argumento enigmático y giros inesperados, hará las delicias de los amantes de los thrillers de ritmo trepidante. La historia se desarrolla entorno a Sean Walker, un joven normal y corriente que trata de averiguar la razón de que su prometida Leila haya desaparecido sin explicación. Sin darse cuenta, sus indagaciones empiezan a sacar a la luz el mayor caso encubierto de la historia de los EE.UU. Su búsqueda afectará también a las vidas de un ecléctico grupo de personas sin conexión aparente entre ellas.