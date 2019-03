Antena 3 abre El Sótano

Antena 3 está de estreno. La cadena vuelve a dar un paso más en su estrategia 3.0, que evoluciona el concepto tradicional de hacer y ver televisión con el lanzamiento de El Sótano. Se trata del primer canal dedicado a productos y contenidos on line que servirá de plataforma para nuevos talentos y creaciones audiovisuales. El Sótano se podrá seguir diariamente en antena3.com y, semanalmente, a través de Nitro, en un programa que conducirá Mafalda González-Alegre.



Además, los contenidos del nuevo canal incluirán actualidad, comedia, animación, misterio, humor, etc. y darán cabida a numerosos creadores, actores y realizadores, ya que su objetivo es aprovechar el potencial de difusión de la cadena para servir de plataforma de exhibición para nuevos talentos creativos. Al mismo tiempo, las producciones servirán de cantera para la familia de canales de Antena 3 (Antena 3, Neox, Nova y Nitro).



SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES

Otra de las características que distingue a El Sótano es que prácticamente todos sus contenidos tienen seguimiento e interacción con sus seguidores desde las Redes Sociales (Facebook, Twitter, Tuenti). Asimismo, el canal puede seguirse en navegación a través de smartphones y tablets.



La puesta en marcha de El Sótano, un canal pionero en el sector audiovisual español, se produce tras una intensa búsqueda de producciones que sintonizasen con el nuevo proyecto y tras algunas experiencias iniciales que ya contaron con el respaldo del público, como 'Desalmados', 'Share' y 'Diarios de la webcam', serie juvenil que saltó a Neox y cuya segunda temporada tendrá su estreno en El Sótano.



Así, los formatos están realizados por pequeñas productoras, centros de formación audiovisual, como el CIFP José Luis Garci, o creadores que han explotado nuevas facetas para rostros ya consolidados, es el caso del equipo de 'Ponte a prueba', integrado por Uri Sàbat, Daniela Blume, Laura Manzanedo y Venus de Europa FM, que ahora protagonizan en El Sótano el show juvenil interactivo 'Háztelo Mirar'.



LA WEB PREFERIDA PARA VER VÍDEOS ON LINE

La puesta en marcha de El Sótano es un paso más en el esfuerzo de Antena 3 por adaptarse a las necesidades de los espectadores y estar más cerca de su audiencia. En este sentido, antena3.com está obteniendo una respuesta muy positiva, como demuestra el medidor de audiencia digital comScore Data Mine, que la sitúa en abril como la web más visitada por los usuarios de internet para visualizar vídeos on line en su ordenador, teléfono o tablet.