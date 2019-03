Ana Polvorosa, Kira Miro y Luis Fernández los nuevos 'Fenómenos' de Antena 3

Antena 3 ya tiene completada su lista de 'Fenómenos', nombre que recibe su nuevo proyecto de ficción para el prime time. Creada por Nacho G. Velilla, la serie de Producciones Aparte, está protagonizada por Luis Fernández, Ana Polvorosa, Kira Miró, Javier Mora, Alejo Sauras, Julián López y Julián Villagrán. Miguel Rellán, Mariam Hernández y Pepa Charro completan el reparto de esta comedia ambientada en el día a día de un programa de radio sobre sucesos extraños. 'Fenómenos', de Producciones Aparte, ofrece una mirada irónica sobre los arquetipos y las relaciones de poder del universo laboral

'Fenómenos' es el programa radiofónico estrella sobre casos paranormales de una pequeña emisora de radio. Programa líder del sector, aunque esto sólo signifique que su audiencia suma unos pocos miles de personas. Una nueva dueña llega a la emisora, alguien totalmente inesperado y sin ninguna experiencia previa en este tipo de cargos: Victoria Reyes, una ex modelo y ex segunda dama de honor de Miss España.



Victoria ha conseguido que su amante, un empresario, le haya cedido la presidencia de la emisora por dos razones: primera, por remordimientos, ya que la acaba de abandonar por una amante más joven, y dos, y principal, por miedo a que Victoria cuente su historia a su mujer. Así, Victoria afrontará este nuevo reto que se le presenta como un proyecto vital con el que renacer y dejar atrás la mujer florero que ha sido hasta ahora. Para ello tendrá que lidiar con un equipo de trabajadores, cuando menos, particular.

EL EQUIPO DE FENÓMENOS:

Kira Miró es Victoria Reyes, la mujer florero empeñada en dejar de serlo

Victoria siempre ha sido la segunda: la segunda dama de honor en Miss España 1991, la segunda como amante de un hombre casado... ahora puede demostrar que es capaz de ser la primera en algo y dirigir una emisora de radio. Pero esta vez para salir adelante no le bastará con desfilar en bañador y sonreír.

Javier Mora es Adolfo Serna, el jefe cretino

Adolfo se cree más listo de lo que es, más gracioso de lo que es, más líder de lo que es y piensa que tiene más amigos de los que realmente tiene. Aunque alguien con sus debilidades desde fuera parece un pobre hombre, para la redacción no deja de ser el director del programa. Y la razón por la que la gente odia a sus jefes.

Alejo Sauras es Javier Garrido, el profesional honesto

Es el subdirector de Fenómenos. Periodista vocacional y amante de su profesión, se esfuerza por ser un nuevo referente del periodismo. Tiene a su favor su ilusión y su perseverancia, y en contra... que nadie se toma muy en serio noticias como “nueve de cada diez multinacionales están en manos de seres de otro planeta”.

Mariam Hernández es Daniela Marcos, la ejecutiva frustrada

Capaz en lo profesional, pero incapaz en lo personal, Daniela lleva la contabilidad, es la administrativa del programa, intentando esconder su fragilidad y sus inseguridades personales tras una coraza de ejecutiva resuelta.A pesar de tener un sobresaliente en preparación, su vida personal le ha quedado para septiembre.

Julián López es Benito Villar, el pelota insufrible

El primer y único mandamiento de la ley de Benito es: amarás a tu jefe como a ti mismo, y lo cumple hasta sus últimas consecuencias. A Benito no le importa que sus compañeros le hayan colgado la etiqueta de lameculos porque él tiene claro que forma parte de su estrategia. Él se autodefine como gran estratega, pero cualquier terapeuta le diagnosticaría un complejo de inferioridad patológico.

Julián Villagrán es Martín Pascua, el abducido enamorado

Martín sólo tiene una meta en la vida: demostrar la existencia de vida inteligente en otros planetas. Y no por afán científico o por ser quien dé respuesta a una de las grandes preguntas de la Humanidad. No, él lo hace por amor, porque es la única manera de demostrarle a su novia la razón por la que le dio plantón el día de su boda ante 200 invitados: fue abducido por unos extraterrestres. Con chaqué y todo.

Ana Polvorosa es Claudia de los Arcos, la enchufada feliz

La enchufada feliz. Hija del ex de Victoria, Claudia es la recepcionista del programa. Y no precisamente por méritos propios, a no ser que por méritos propios consideremos ser hija del propietario de la concesión de la emisora. Claudia, después de varias vocaciones frustradas, ha descubierto que no hay nada más fácil que ser documentalista, sobre todo, desde que existe Wikipedia.

Luis Fernández es Guillermo ‘Willy’ Azcauri, el listillo inmaduro

Aunque Willy es técnico de sonido, su verdadero sueño siempre ha sido convertirse en un exitoso DJ. Mientras tanto, es el encargado de hacer el control durante el directo de Fenómenos, y para llevar a cabo esta tarea también es necesario mantenerlo, el control, claro.

Miguel Rellán es Eugenio Nebot, el becario en edad de prejubilarse

Eugenio es entusiasta, servicial, trabajador y tiene muchas ganas de aprender. Posee todas las virtudes que debería tener un becario menos una, la edad: tiene 59 años. Pero Eugenio, son su optimismo a prueba de bombas, cree que nunca es tarde para volver a empezar y está dispuesto a afrontar cualquier reto que le proponga la vida. Cualquiera menos confesarle a su mujer que trabaja de becario.

Pepa Charro es Anais López, la chismosa reivindicativa

Es la encargada de la sección del Tarot. Intenta cumplir el estereotipo de mujer sexy, pero varios factores se lo impiden: su sobrepeso, su lesbianismo y que es más basta que un arado. Poligonera, reivindicativa y chismosa, defiende sus derechos laborales y personales con uñas y dientes. No por idealismo o justicia: cuanto más reivindique, menos trabaja.