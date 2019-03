Alberto Casado, segunda baja de 'Sé lo que hicisteis...'

Hace apenas un mes que Ángel Martín presentó su último programa en 'Sé lo que hicisteis...' para irse a cuidar de su huerto, a ver crecer las lechugas. Ahora es Alberto Casado, su sustituto de los viernes, el que deja el programa de humor de La Sexta para "jugar al fútbol", según ha confirmado en su Twitter. El actor, colaborador, copresentador y guionista de 'Sé lo que hicisteis...' desde sus inicios, también abandona el show de La Sexta.



Alberto Casado, que desde el adiós de Ángel Martín el pasado 20 de enero había desaparecido de pantalla, ha confirmado la noticia en su Twitter: "Mil perdones a todos los que habéis preguntado por mi ausencia en el programa. ¡Estoy vivo y sano! Lamento no haber podido contestar antes. Y ya os respondo. Finalmente, esta temporada no estaré en 'Sé lo que Hicisteis...'".



Casado, conocido por los espectadores por su personaje de 'El Mentiroso', no ha desvelado los motivos reales por los que este viernes es su último porgrama. "Despedirse por Twitter es como cortar con una novia por sms", ha 'tuiteado' el humorista que contesta con ironía antes las preguntas de por qué se va: "Ahora me voy a jugar al fútbol, quiero fichar por el Manchester United".