'Aída' se despedirá de la audiencia sin Aída. La actriz Carmen Machi ha confesado que no se plantea "estar en el último capítulo" de la serie. Estas declaraciones, que la actriz hizo durante la alfombra roja de los premios Forqué, se unen a las imágenes del plató de la serie que comienzan a desmontarse.



Machi aseguró al canal online Desprevenidos que "no tengo vínculo hace muchísimo tiempo con la serie". "Yo me fui y no pintaría nada ahí", dijo la actriz que protagonizó el primer 'spin off' de una serie española. Carmen Machi dejó la comedia de Telecinco en 2008, tras más de tres años interpretando al personaje en la serie y otros cinco años más en '7 vidas'.



En casi 9 años desde que 'Aída' viera la luz, el paso del tiempo ha hecho mella en la audiencia de la serie. De aquel 30% con el que gozaba en sus primeras temporadas al 13,6% que promediaba cuando Telecinco anunció su final, es decir, más de la mitad de la audiencia se ha quedado en el camino y, en consecuencia, la ficción ha dejado de ser baza ganadora en el prime time dominical en favor de otras ofertas.