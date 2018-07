Los realities trastornan el comportamiento de los adolescentes

Para el 75% de las encuestadas, programas como 'Gran Hermano' son "reales y sin guión". Éste es uno de los sorprendentes datos que desvela el estudio realizado por la asociación americana Girl Scouts sobre una macroencuesta realizada a jóvenes americanas entre 11 y 17 años para estudiar la influencia de los reality shows en su comportamiento.



La mayoría de las chicas consultadas asegura que este género televisivo promueve el mal comportamiento. Un 86% opina que "enzarzan a las chicas entre ellas para hacer los programas más interesantes". Con este comportamiento en televisión, el 78% de las espectadoras jóvenes de estos programas consideran que "el cotilleo es algo normal en una relación entre chicas", porcentaje que cae al 54% entre las que no los siguen.



El 68% de las espectadoras de realities piensan que "está en la naturaleza de las chicas ser competitivas entre ellas", algo que sólo opinan el 50% de las que no los ven. Un 63% de las espectadoras asegura que "es más difícil para mí confiar en otra chica" frente al 50% de las no seguidoras.



El 72% de las adolescentes que siguen realities afirman pasar mucho tiempo cuidando su aspecto físico. Más de un tercio piensa que el valor de una chica está basado en sus apariencias frente al 28% de las que no ven realities. Tienen además mayores aspiraciones de líderes (46% contra 27%) y piensan que son un modelo para el resto de las chicas (75%).



A pesar de estos reveladores datos, ver realities también tiene aspectos positivos. Los realities favorecen las conversaciones con sus familiares y les permiten "pensar que puedo conseguir mis retos en la vida". La mayoría de las chicas aseguran que estos programas les introducen nuevas ideas y perspectivas y un 59% reconoce haber aprendido cosas que no podría haber hecho en otra parte.