Nitro se hace con los derechos de las nuevas temporadas de 1000 Maneras de Morir

La recreación de muertes inusuales se ha convertido en todo un éxito en Nitro. El nuevo canal del Grupo Antena 3, dirigido especialmente al público masculino, estrenó con éxito el pasado 25 de agosto la serie documental 1000 Maneras de Morir ("1000 ways to die"). Desde entonces esta serie del canal estadounidense Spike no ha dejado de contar con el respaldo de la audiencia, tanto en los capítulos de estreno como en sus posteriores reposiciones.



1000 Maneras de Morir cerró su primer pase rozando el medio millón de personas (469.000), con una cuota de pantalla del 2,2%. En septiembre, la serie logró incluso colar tres de sus capítulos entre las 5 emisiones más vistas del canal.



Tras su excelente acogida, Antena 3 acaba de adquirir las últimas temporadas de esta singular producción, según ha conocido ObjetivoTV.com. Los espectadores de Nitro tienen ocasión de ver cada miércoles los episodios correspondientes a la primera y la segunda temporada, que suman un total de 12 entregas. Próximamente la cadena estrenará la tercera y la cuarta temporada, actualmente en emisión en Estados Unidos. Con esta compra, el canal Nitro se asegura la emisión de las 35 entregas previstas hasta la fecha.



1000 Maneras de Morir es un formato que muestra imágenes reales de situaciones peligrosas que casi acabaron en muerte y entrevistas a personas relacionadas con dichos casos. La serie está realizada con un enfoque irónico de la muerte y cuenta con los comentarios de una serie de expertos. Asimismo utiliza animaciones generadas por ordenador, todo acompañado de una narración que proporciona información sobre cada caso abordado.



Además de estas nuevas temporadas, Nitro continúa reforzando su parrilla con la adquisición de nuevos formatos internacionales, afines al perfil masculino de la cadena. En su segundo mes en emisión, el canal ha logrado un gran 1,2% de cuota de pantalla. Por edades, la cadena mantiene sus mejores resultados en el grupo de 25 a 54 años y por franjas horarias.



PELIGRO MÁXIMO CON "ICE ROAD TRUCKERS"

Por otro lado, Antena 3 acaba de adquirir también para Nitro los derechos de la serie documental "Ice Road Truckers", del canal The History Channel. Este espacio recoge durante dos meses la vida de 6 hombres que transportan suministros vitales a las minas de diamantes atravesando los lagos helados como si fuesen carreteras. Se trata de un trabajo de enorme importancia, ya que sin estos suministros no podrían sobrevivir los mineros encargados de esos yacimientos.



La peligrosidad de estos seis aventureros es máxima. Las carreteras por las que circulan los camiones han sido protagonistas de la muerte de más de una decena de hombres. El hielo puede resquebrajarse en cualquier momento.



"SURVIVING DISASTER", UN NUEVO FORMATO

Los espectadores de Nitro tendrán además ocasión de disfrutar con "Surviving Disaster", un docu-drama espectacular conducido por Cade Courtley, ex miembro de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. El programa mostrará a los espectadores cómo prepararse para sobrevivir a todo tipo de desastres, tanto a los causados por errores humanos como a los generados por la fuerza de una naturaleza desatada.



Con espectaculares escenas generadas por ordenador y un estilo de filmación cinematográfico, la serie reconstruirá los escenarios donde tuvieron lugar las tragedias. Courtley abordará situaciones dramáticas para equipar a los espectadores con toda la información práctica que les sirva para salvar sus propias. ¿Cómo podemos sobrevivir a un terremoto, al ataque de un tiburón, a un accidente aéreo, a un secuestro con rehenes o a un tsunami mortal? La serie responderá a ésta y a otras muchas preguntas durante las diez entregas que componen su temporada.