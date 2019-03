Concha García Campoy: "Emocionalmente es difícil trabajar en estas circunstancias"

El desembarco de Telecinco en Cuatro continúa produciendo nuevas bajas. Aunque ella no se considera una "víctima" de la fusión entre ambas cadenas, lo cierto es que Concha García Campoy no seguirá en 'Las Mañanas de Cuatro' por decisión de Telecinco.



El magazine decano de Cuatro se emitirá por última vez el 24 de diciembre. Será el último día que las mañanas de la privada estarán producidas por Plural Entertainment, la filial de Prisa. A partir de entonces, según Vertele, un nuevo espacio producido por Atlas, empresa del Grupo Gestevisión Telecinco, será el que tome el relevo a 'Las Mañanas de Cuatro'.



La sustituta para suplir a García Campoy podría ser la periodista de Telecinco Marta Fernández. "No tengo ni idea de lo que va a pasar a partir de ahora. Sé lo que ha salido publicado. Marta es una profesional fantástica con la que he tenido ocasión de trabajar. Supongo que Cuatro hará un programa político en esta franja.



LLEGAN NUEVOS AIRES Y NUEVOS CRITERIOS



La propia Concha García Campoy ha confirmado este fin de etapa a través de su cuenta de Twitter. "Dejo 'Las Mañanas de Cuatro' dentro de un mes. Llegan nuevos aires y nuevos criterios. Mientras duró fui muy feliz".



En el diario 'El País', la presentadora remarca que no se siente una víctima de la fusión. "No lo soy. No ha sido una patada a un tipo de televisión; tan solo es un ciclo que se ha cerrado". "El ruido que hay ahora en las televisiones oculta mucho trabajo digno. Son unos tiempos revueltos, convulsos, raros... e interesantísimos a pesar de la incertidumbre. Algunos medios están desorientados; otros menos…".



Hasta prácticamente final de año, la periodista se mantendrá al frente del programa. "Yo estoy muy a gusto, porque sigo estando con la misma gente. Emocionalmente es difícil trabajar en estas circunstancias, pero somos profesionales y como tal estamos hechos a todo. Estamos con las emociones a flor de piel, pero es algo natural", afirma en declaraciones a Formula TV.



ESTOY ORGULLOSA DEL TRABAJO REALIZADO



"Cuatro para mí ha sido un proyecto maravilloso", asegura la presentadora. "Me he sentido feliz y me he sentido comprendida por mis jefes. Me han felicitado cuando las cosas han ido bien, y cuando no han ido bien me han seguido apoyando, sobre todo, en lo que a audiencias se refiere. Ha habido muchos vaivenes".



"Pienso que hemos hecho un muy buen trabajo. Hemos realizado un trabajo informativo del que yo he dado la cara con mucho orgullo. He tenido un equipo que se ha ido haciendo más pequeño porque el horario del programa se ha ido también limitando".