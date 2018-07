Atresmedia TV, referencia informativa de 2017, finaliza el año con una audiencia del 26,6% y es el grupo líder del Target Comercial en Prime Time y de la Tarde

En 2017, año de gran intensidad política, marcado en el plano nacional por la situación de Cataluña, Atresmedia TV se ha convertido en la referencia informativa para los espectadores, que han respaldado la apuesta informativa del Grupo llevando a sus programas y especiales informativos a máximos históricos.

Antena 3 obtiene un 12,3% en el año y consigue la distancia más baja con su competidor de los últimos 3 años (2014). Es, de nuevo, la televisión líder del Target Comercial en Prime Time con una holgada ventaja respecto a su principal rival de +1,8 puntos: 13,9% vs 12,1%. Un año más, Antena 3 vuelve a liderar la Mañana, tanto de lunes a domingo (12,9%), como en laborables, donde sube al 15% gracias al mejor año histórico de ‘Espejo Público’ y también lidera los fines de semana.

Por targets, es líder entre el público masculino y los espectadores de 45-54 años y, por ámbitos, la cadena preferida en Castilla-La Mancha (14,8%), Valencia (14,1%) y Aragón (13,1%). Antena 3 protagoniza la emisión, la serie y el programa diario más vistos del año, además de los estrenos que arrancaron con mayor audiencia en 2017. Igualmente, lidera el Top 10 de las emisiones más vistas del año con ocho emisiones de Champions Total.

laSexta concluye 2017 con un 6,8% de cuota y vuelve a liderar sobre su inmediato competidor (6,2%) por quinto año consecutivo, además, de nuevo, con la mayor distancia anual entre ambos (+0,6). En Prime Time, también lidera con respecto a su rival con una ventaja que asciende a +0,7: 7,1% vs 6,4%. Y también se impone a su máximo competidor en Target Comercial al conseguir un 7,4% de cuota.

En cuanto a la audiencia en diferido, Atresmedia TV vuelve a ser el grupo líder en este consumo (19,5%), muy por delante de su competidor (17,6%), Antena 3 repite como la cadena más vista en diferido (11,6%) y Nova (2,9%) hace lo propio entre las temáticas. Las emisiones en diferido más vistas de Antena 3 corresponden a ‘Allí abajo’ con el capítulo del 20 de marzo a la cabeza que sumó +474.000 espectadores en el consumo en diferido.

Antena 3, líder del Target Comercial en Prime Time, las Mañanas y los fines de semana, logra lo más visto de 2017

Antena 3 concluye 2017 con una audiencia media del 12,3% de cuota y protagoniza la emisión más vista del año -prórroga de los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Bayern con 9.373.000 espectadores-, el programa diario más seguido, con ‘El Hormiguero 3.0’ en récord histórico (15%) con más de 2,7 millones de seguidores, los estrenos más vistos del año -‘La casa de papel’ (4.090.000 y 25,1%), seguido de ‘Tu cara no me suena todavía’ (3.470.000 espectadores y 25,9%)- y la serie más vista del año, ‘Allí abajo’, líder con más de 3,1 millones de espectadores y el 19,9% de cuota.

Además, cierra un gran año en el terreno informativo: Antena 3 Noticias se convierte en la única oferta informativa privada que sube y ‘Espejo Público’ crece hasta su máximo anual histórico, un 17,7%, lo que suponen +0,6 puntos respecto al año anterior. No en vano, el liderazgo que ostenta Antena 3 en la franja matinal crece hasta el 15% de lunes a viernes motivado por el resultado del magazine que conduce Susanna Griso. Es el magazine privado que más crece y logra con ese 17,7% batir su récord anual histórico por segundo año consecutivo, además de su máximo diario, el pasado 11 de octubre con un 24,6% de cuota.

Antena 3 es la cadena líder del Target Comercial en Prime Time, franja en la que ha conseguido varios hitos durante este 2017. Uno de ellos es el récord anual histórico de ‘El Hormiguero 3.0’, el programa diario más visto de la televisión del año y líder indiscutible de su franja, por tercer año consecutivo, con una media del 15% de cuota de pantalla (+0,1 vs 2016) y más de 2,7 millones de espectadores. Lidera su franja y también entre todos los espectadores menores de 65 años, en un porcentaje muy equitativo entre el público femenino (15,2%) y el masculino (14,8%) y obteniendo a su más fieles seguidores entre los Jóvenes, donde su liderazgo asciende al 17,6% de share. Igualmente es líder del Target Comercial con un 16,3%, un dato que demuestra el gran atractivo de ‘El Hormiguero 3.0’ también desde un punto de vista publicitario.

El programa que conduce Pablo Motos logra también la emisión no deportiva más vista del año con la visita de Isabel Pantoja (30 de enero) que cosechó un gran 23,8% de share y 4.783.000 fieles, récord histórico diario del programa tanto en cuota como en espectadores, y lograba, asimismo, el ‘minuto de oro’ más visto de su historia al rozar los 6 millones de espectadores (5.996.300), con el 30% de la audiencia. ‘El Hormiguero 3.0’ es, de hecho, el rey del ‘minuto de oro’ de 2017 ya que acapara este apreciado minuto en el 64% de los días que se ha emitido, lo que suponen acumular cerca de 100 ‘minutos de oro’ a lo largo de 2017.

La serie y los estrenos más vistos de 2017

De las bazas estelares de la cadena, este 2017 han vuelto a destacar los títulos de ficción y de entretenimiento. Un año más, la cosecha de Series Atresmedia ha sido tan exitosa como diversa en géneros: comedia, thriller, misterio, histórico…

‘Allí Abajo’ es la serie más vista de 2017 con 3.134.000 espectadores y el 19,9%. Ha logrado liderar de manera destacada en cada uno de los dieciséis capítulos emitidos superando en casi 8 puntos a su inmediato competidor (Telecinco, 12,3%) en su media global. Mejora casi 2 puntos su anterior temporada y tiene la emisión más vista de una serie tras el estreno de ‘La casa de papel’ con su arranque de la 3ª temporada con 3.842.000 espectadores y 23,7% el 20 de marzo.

‘La casa de papel’, una de las ficciones revelación del año y de gran factura fotográfica y creativa, protagoniza el estreno más visto del año de toda la televisión con 4.090.000 espectadores (25,1%) el 2 de mayo. Logra un media global de 2.271.000 espectadores y el 14,4%, líder en todos los targets menores de 55 años y en el Target Comercial (16,5%).

‘Tiempos de guerra’ cierra su primera temporada conquistando a una media de 2.304.000 espectadores y el 15,5% de la audiencia. Gana la batalla entre los públicos de 55-64 años (19%) y mayores de 65 (17,2%) y se hace con el liderazgo en el desenlace de la temporada convirtiéndose en la opción favorita de los espectadores en la noche de los miércoles, por delante incluso de ‘Mi casa es la tuya’ (Telecinco).

Junto a ellas, ‘Pulsaciones’, con una media del 13% de share y más de 2,1 millones de espectadores, y ‘El Incidente’, con más de 1,7 millones de espectadores (12,1%) y líder entre los públicos de 35 a 64 años, completan el capítulo de estrenos de ficción de 2017.

De la ficción diaria, Antena 3 vuelve a conseguir los títulos más seguidos con ‘Amar es para siempre’ (más de 1,3 millones de seguidores y el 12,2%) y ‘El secreto de Puente Viejo’ (1,4 millones de espectadores y el 14,4%), que siguen siendo un año más las series más vistas de la sobremesa y la tarde. Esta última, además, se convierte en la ficción con más capítulos de la historia de la televisión española.

Y los fines de semana, donde Antena 3 ha sido la cadena líder, destaca su contenedor de Multicine, que continúa como líder indiscutible de las tardes del fin de semana en todas sus sesiones, con un promedio de cerca de 1,6 millones de espectadores y el 13,5% de cuota. En el Prime Time del fin de semana, El Peliculón sigue siendo una de las ofertas más seguidas con una media en 2017 de 1,8 millones de espectadores.

Los éxitos de entretenimiento de 2017

Y si ‘Allí Abajo’ ha sido en 2017 la serie más vista y ‘La casa de papel’ el mejor estreno del año, Antena 3 también logra el estreno de entretenimiento más visto del año, con ‘Tu cara no me suena todavía’, que además fue el mejor arranque en la historia del formato con un 25,9% de cuota y 3.470.000 espectadores.

Tras este debut, el programa se salda con una media de casi 2,4 millones de espectadores y el 18,7% de share, líder del Target Comercial, donde asciende a un 19,5%.

Su programa matriz, ‘Tu cara me suena’, también conducido por Manel Fuentes, sigue triunfando un año más y concluye 2017 con una media de más de 2,1 millones de fieles y el 16,8% de cuota.

En 2017 llegó con éxito también el estreno de ‘Ninja Warrior’, líder absoluto en su emisión con una media de más de 2 millones de espectadores y un 16,1%, hasta un 18,1% en su liderazgo en Target Comercial.

‘Me resbala’ creció +2,1 puntos en el año hasta liderar con cerca de 1,6 millones de espectadores y el 13,8% de cuota, un 15,9% en el Target Comercial donde también fue líder.

‘Casados a primera vista’ (más de 1,9 millones de espectadores y el 13,7%), ‘Hipnotízame’ (más de 1,8 millones de espectadores y el 13%) y ‘Top chef’ (más de 1,6 millones de espectadores y el 12%), líder del Target Comercial (15,3%), fueron otras de las emisiones de entretenimiento destacadas del año en la cadena.

A diario, los concursos de Antena 3 siguen siendo uno de sus puntales de su programación: ‘¡Ahora caigo!’ cierra el año con una media de más de 1,3 millones de seguidores (13,9%) y ‘¡Boom!’ sube +0,4 puntos hasta el 12,9% y más de 1,4 millones de espectadores, líder del Target Comercial (12,6%).

Por la mañana, ‘La ruleta de la suerte’ ha sido durante 2017 líder absoluta de su franja gracias al 15,7% de la audiencia y más de un millón de seguidores de media, resultado con el que consigue, además, a su año más visto desde 2014. Antes, ‘Karlos Arguiñano en tu cocina’ crece en seguidores y también es líder absoluto de su franja con más de 600.000 espectadores y el 13,7%.

Antena 3 Noticias, única oferta informativa privada al alza. Antena 3 Noticias 1 L-D, líder entre las TV comerciales

Antena 3 Noticias también cierra un 2017 con balance en positivo. Tanto es así que es la única opción informativa que logra subir entre las televisiones privadas hasta promediar un 12,6% en la suma de sus ediciones. La primera edición de lunes a domingo se hace con el liderazgo entre las televisiones comerciales con un 13,6% de cuota (+0,2 puntos que en 2016).

Antena 3 Noticias 1 L-V, edición dirigida y presentada por Sandra Golpe, es la única opción informativa privada que crece en la Sobremesa hasta el 13,3% de cuota (+0,2% vs 2016) y más de 1,6 millones de espectadores. Experimenta su mayor crecimiento con el arranque de temporada, convirtiéndose en la edición que más crece de toda la televisión, +1,8 puntos, hasta el 14,5% (periodo sept.-dic 207 vs sept.-dic 2016).

Antena 3 Noticias 2 L-V. Dirigida y presentada por Vicente Vallés es, asimismo, la única opción informativa privada que crece en el Prime Time hasta el 11,7%, con más de 1,6 millones de espectadores de media.

Antena 3 Noticias Fin de Semana, con Matías Prats y Mónica Carrillo, se mantiene un año más como la oferta privada más vista en la suma de sus dos ediciones, con cerca de 1,6 millones de espectadores y el 12,7% de cuota.

laSexta (6,8%) supera a Cuatro por quinto año consecutivo, de nuevo con la mayor distancia de su historia

laSexta ha encadenado en 2017 su quinto liderazgo anual consecutivo sobre su rival, al que gana tanto en audiencia global del día (6,8% vs 6,2%), como en las franjas de Sobremesa (7,2% vs 6,8%), Tarde (6,9% vs 4,6%) y Prime Time (7,1% vs 6,4%), además de en Target Comercial (7,4% vs 7,2%).

La cadena ha sido la referencia informativa un año más en las coberturas informativas más relevantes de 2017: primarias del PSOE, 1-O (referéndum Cataluña), aplicación del 155, Elecciones Catalanas, moción de censura de julio, etc., a las que se suma este año su exclusiva de ‘Los papeles del paraíso’. De las últimas apuestas informativas de la cadena de Atresmedia TV, destaca ‘17.Debat’, el debate clave en la campaña electoral catalana que se situó como lo más visto del día y líder absoluto de su franja con cerca de 2,4 millones de espectadores (2.371.000) y el 13,3% de cuota.

Entre los hitos de laSexta este 2017 se encuentra su octubre histórico, mes que alcanzó la mayor cuota mensual de toda su historia (9,1%), además de su máximo diario histórico (1 de octubre con un 17,5%).

Ese día, el especial de ‘Al rojo vivo: el Objetivo’ alcanzaría un 28,1% en la mañana de laSexta y se convertiría en el de mayor cuota histórica de todos los que se han emitido bajo la fórmula de los programas capitaneados por Antonio G. Ferreras y Ana Pastor. El 21 de mayo, el especial ‘Al rojo vivo-Objetivo PSOE’ lograría situarse como el más visto de todos los emitidos bajo esta combinación con más de 2,8 millones de espectadores en la franja estelar.

laSextaNoticias ha conseguido también el liderazgo informativo frente a su rival igualando en 2017 su segunda mejor cuota de la historia, un 9,9%, y manteniéndose, además, durante seis años por delante de Noticias Cuatro.

laSextaNoticias14H (L-V), con Helena Resano, firma su tercer mejor año histórico y es la mejor de las ediciones de la cadena con una media en 2017 del 12,8% y más de 1,3 millones de espectadores. Encadena cinco años por delante de su inmediato competidor (11,1%). Este año bate la edición diaria más vista de toda su historia, el pasado 30 de octubre con 2.025.000 espectadores, y la de mayor cuota, el 2 de noviembre, con un 18,7%.

laSextaNoticias20H (L-V), de la mano de Cristina Saavedra, también logra su tercer mejor resultado anual de la historia, un 9,4% de cuota y más de un millón de seguidores. Esta edición se impone durante nueve años a su principal rival, Noticias Cuatro 2, al que duplica. 27 de octubre. También esta edición logra en 2017 su récord histórico diario, con 2.359.000 espectadores y un 20,6%, el pasado 27 de octubre.

laSextaNoticias Fin de semana, con Cristina Villanueva, iguala en su primera edición el segundo mejor registro de su historia (10%) y lidera sobre su rival, por noveno año consecutivo, con su segunda edición (6,8%). El domingo, 1 de octubre, esta edición lograría el mayor dato conseguido por todas las ediciones informativas de laSexta en su historia, con más de 2,8 millones y el 24,6% de cuota, además de la emisión más vista del día.

En la franja estelar, ‘Salvados’ vuelve a ser el programa más visto de la cadena, líder de su franja en 2017 con una media de más de 2,1 millones de espectadores (11,5%). Destaca la primera partes de la entrevista de Jordi Évole al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con 3.476.000 espectadores y líder absoluta con un 18%, seguida de la del president de Cataluña, Carles Puigdemont, con 3.438.000 espectadores (19,4%), y también líder absoluto de su franja. Su edición ‘En la capital del Daesh’ (13,4%) es otro de los hitos informativos que deja el programa conducido por Jordi Évole en su balance de 2017.

La información a diario viene protagonizada por la mañana de la mano de ‘Al rojo vivo’, que cierra su segundo mejor año histórico con un 12,3% y amplía su liderazgo como programa informativo más seguido de su franja al aumentar a +1,8 su ventaja con la siguiente opción (‘Las mañanas de Cuatro, 10,5%). Bate todos sus récords con el octubre histórico (16,4%), el mejor mes de su historia y, de hecho, el 31 de octubre 'Al rojo vivo' logra el programa más visto de su historia con 1.329.000 de espectadores y repite su cuota histórica más alta, un 20,3% de share, que ya había alcanzado justamente el día anterior, el 30 de octubre.

Y, en la franja vespertina, es ‘Más vale tarde’ el que toma el protagonismo informativo de la cadena al firmar en 2017 su máximo anual histórico, un 7,9% (+0,1 puntos vs 2016), y sumar 763.000 espectadores. Con este resultado, el programa que conduce Mamen Mendizábal lleva creciendo todos los años desde su estreno en 2012 y marca, además, su récord histórico diario: 23,5% de share y 2.558.000 espectadores el 10 de octubre.

El mejor entretenimiento de laSexta en 2017

Este año, el mejor entretenimiento de la cadena ha estado representado por ‘El Intermedio’, que además vuelve a situarse como el programa diario más visto de laSexta con más de 1,8 millones de espectadores (10,2%) y de nuevo por delante de Cuatro, con Wyoming y Sandra Sabatés. Además, es segunda opción en Target Comercial (11%), apreciado segmento en el que se distancia +2,4 puntos de su inmediato competidor.

‘Zapeando’ ha entrado este año en el club de los 1.000 programas (lo hizo en el mes de noviembre) con una fidelidad de cerca de 800.000 seguidores y el 6,6% de cuota, a +3,2 puntos sobre su competidor.

En el terreno deportivo, ‘Jugones’ firma su segundo mejor año histórico al alcanzar el 5,4% de cuota y más de 650.000 espectadores, dato con el que logra la mínima distancia histórica con su competidor.

De las ofertas en la franja estelar, ‘¿Dónde estabas entonces?’ irrumpió el jueves, 16 de noviembre, como el mejor estreno de laSexta en 2 años y líder de su franja con más de 2 millones de espectadores y el 12,4% y logra promediar una media en el año de cerca de 1,6 millones de espectadores y el 9,8% de la mano de Ana Pastor.

Los sábados, ‘laSexta Noche’ reúne en 2017 a una audiencia media del 8,2% y, los domingos, ‘El objetivo de Ana Pastor’ promedia más de 1,4 millones de espectadores y el 8% de cuota.

En cuanto a los estrenos, ‘La isla’, con más de 1,2 millones de espectadores (7,4%) y ‘Cazadores de Trolls’ (7,6%), con cerca de 1,4 millones de seguidores) fueron dos de los más destacados del año en la cadena. Junto a ellos, la nueva entrega de ‘El jefe infiltrado’ sobresalió con una media del 8,2% y más de 1,3 millones de espectadores, al igual que ‘Las malas compañías’ de Cristina Pardo, con más de 1,4 millones de espectadores y un gran 8,4%. En el Late Night, destaca el estreno de ‘Expediente Marlasca: historias de malos’ con una cuota del 6,7%.

Los viernes, ‘laSexta Columna’ cierra el año con una media de más de 1,2 millones de espectadores (7,9%) y ‘Equipo de investigación’ con más de un millón de seguidores (6,2%).

En cuanto a su contenedor de cine ‘El Taquillazo’ finaliza el año líder sobre Cuatro al obtener una media del 7,8%, destacando ‘Jack, El Cazagigantes’ (emitida el 9 de enero) como su película más vista (2.073.000 espectadores y el 13%).

Las temáticas de Atresmedia TV, en registros históricos

Las temáticas de Atresmedia TV finalizan un 2017 en el que han sido líderes de sus respectivos targets y han batido numerosos récords históricos.

Neox (2,5%) repite su resultado de 2016 y es la cadena temática líder juvenil entre los espectadores de 18 a 35 años (franja 09:00 – 02:30). Consigue en 2017 la mejor Sobremesa de su historia (2,5%) e iguala su mejor Prime Time histórico (2,6%). También es la líder temática del Prime Time en Target Comercial (3,3%). Logra este año el capítulo de ‘Big Bang’ más visto de la historia con 999.000 espectadores (2 de octubre), emisión que se sitúa como la más vista del canal en 2017 y el capítulo de ficción más visto del año en temáticas.

Nova (2,2%) también iguala su resultado de 2016 y es la temática femenina líder en la franja 09:00 – 02:30 horas, además de la temática líder femenina en Prime Time (2,1%).

Mega (1,8%) iguala su máximo histórico anual que ya consiguió en 2016 y es la temática masculina líder. Este año, consigue el mejor día de su historia: el pasado 8 de marzo cuando alcanzó un 3,1% de cuota, el mismo día que logró la emisión más vista de su historia con el resumen del Barcelona-PSG de Champions League, que siguieron 1.014.000 espectadores. ‘El Chiringuito de Jugones’ sigue siendo, un año más, uno de sus contenidos más potentes, tras crecer +0,3 puntos hasta su mejor año histórico con 4,6% y 245.000 espectadores de media.

Finalmente, Atreseries (1,1%) sube +0,3 puntos hasta su máximo histórico anual, resultado que la convierte en la líder de las nuevas temáticas en 2017. Bate su máximo histórico diario el 28 de julio con un 1,8% y también logra la emisión más vista de su historia el 21 de noviembre con ‘Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales’ (399.000 espectadores).