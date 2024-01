Tus ganas de ir al baño por la noche se pueden controlar

Una vez te has metido en la cama y te empiezas a dormir, no hay mayor incordio que tener que levantarte otra vez porque tienes necesidad de ir al baño. Esto es un problema común por el cual muchas personas no consiguen un descanso óptimo. La buena noticia es que existen formas para intentar ponerle remedio.

Recientemente, el terapeuta Gestalt Daniel Arenillas ha hecho una publicación en Instagram sugiriendo que las ganas de ir al baño en medio de la noche podrían estar vinculadas a la forma en que respiramos.

La culpa es de respirar por la boca

Arenillas señala que la respiración bucal, en combinación con el estrés, podría ser una de las principales causas de un descanso deficiente y de despertar sin energía. Un síntoma habitual de este problema es la necesidad frecuente de levantarse durante la noche para ir al baño.

Este fenómeno, que puede parecer trivial, podría estar relacionado con el hecho de que nuestro sistema nervioso encargado del descanso no se está activando correctamente. Por lo tanto, al no estar profundamente dormido, respondes a la señal que envía tu vejiga a tu cerebro cuando está llena y te levantas para ir al baño. ¿Cómo se puede abordar este problema?

Una solución sencilla

Según Arenillas, una solución simple, pero efectiva, es aplicar un esparadrapo antes de dormir y realizar una breve meditación. Estas prácticas pueden ayudar a activar el sistema parasimpático, estimulando la liberación de la hormona antidiurética, la cual regula la producción de orina durante la noche.

Es fundamental comprender que levantarse repetidamente para ir al baño durante la noche no es una condición normal y por eso Arenillas aborda la raíz del problema, sugiriendo cambios en la rutina nocturna que pueden tener un impacto positivo en el sueño y la salud en general. No obstante, es importante destacar que, si bien estas prácticas pueden ser beneficiosas para muchas personas, aquellos que experimentan problemas crónicos de sueño o tienen preocupaciones médicas deben acudir a la consulta de un profesional de la salud para recibir un tratamiento probado científicamente. Además, hay que añadir que muchas personas respiran por la boca debido a que tienen problemas en el tabique nasal o padecen de una rinitis crónica. Estos casos también deben ser analizados por un médico.

Dormir bien es importante

La conexión entre la respiración y el sueño ha sido objeto de interés en diversas disciplinas, desde la medicina hasta la psicología. La respiración bucal, en la que se inhala y exhala por la boca en lugar de por la nariz, puede llevar a una serie de problemas de salud, incluido un sueño interrumpido. Se ha observado que esta forma de respirar está asociada con una menor eficiencia del sueño y una mayor probabilidad de despertar durante la noche.

El estrés, otro factor mencionado por Arenillas, también desempeña un papel crucial en la calidad del sueño. La respiración superficial y rápida, común durante situaciones estresantes, puede contribuir a la activación del sistema nervioso simpático, el cual está asociado con la respuesta de "lucha o huida". Esta activación no es propicia para un sueño reparador, ya que el cuerpo se encuentra en un estado de alerta.