Bianca Balti, en los Oscar 2025: la supermodelo que se ha convertido en un ejemplo de lucha contra el cáncer

Bianca Balti fue una de las presentadoras del último Festival de San Remo, celebrado el pasado febrero. Que estuviera en ese evento fue de lo más especial, ya que suponía su reaparición tras anunciar en septiembre de 2024 que tenía cáncer de ovarios.

Bianca Balti en el Festival de San Remo | Gtres

Su vuelta estuvo marcada por el posado que hizo con un vestido de Roberto Cavalli con el que dejaba al descubierto la cicatriz resultante de la operación y aparecía sin peluca para mostrarse tal y como es. El motivo de dejarla atrás lo contó hace unos meses en Instagram: "No quiero más ficciones en mi vida", dando a entender que llevar peluca representaba una manera de ocultar su realidad y sin ella se mostraba más auténtica.

Un mes después, la modelo italiana ha hecho acto de presencia en la fiesta que Vanity Fair organiza tras la ceremonia de los Premios Oscar. En su photocall han ido desfilando todos los invitados luciendo sus outfits, entre los cuales han destacado las transparencias, más o menos sutiles, de Nikki Glaser, Olivia Wilde, Julia Fox, Rosalía y la propia Bianca Balti.

Nikki Glaser en la fiesta Vanity Fair tras los Premios Oscar 2025 | Gtres

Olivia Wilde en la fiesta Vanity Fair tras los Premios Oscar 2025 | Gtres

Julia Fox en la fiesta Vanity Fair tras los Premios Oscar 2025 | Gtres

Rosalía en la fiesta Vanity Fair de los Oscar 2025 | Gtres

El vestido de la italiana es un diseño de la firma Fendi, de un tono marfil y tiene una caída ligera que roza el suelo, realzando así su silueta de manera sutil y elegante. La parte superior es semitransparente, que deja ver sus pechos, e incorpora una capa translúcida que deja descubierta la espalda y cubre los hombros y los brazos con unas mangas largas de corte amplio y suelto. Como complementos, llevaba solo una pulsera y un anillo, dando todo el protagonismo al vestido.

Bianca Balti en la fiesta Vanity Fair tras los Premios Oscar 2025 | Gtres

Un vestido de lo más simbólico

Que Bianca haya elegido un vestido como este se puede considerar un acto simbólico y poderoso, ya que hace tres años, la modelo se sometió a una doble mastectomía. Esta complicada decisión fue una medida preventiva tras saber que tenía una mutación en el gen BRCA1, una afección que aumentaba de forma notable las posibilidades de tener cáncer de mama y de ovario.

De hecho, ya tenía antecedentes familiares. Su tía murió por un cáncer de mama metastásico a los 39 años y a su madre le detectaron un mieloma. En una publicación reciente en Instagram para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer, Bianca explicaba que decantarse por una mastectomía fue porque "el cáncer no podía habitar en mis pensamientos, y mucho menos en mi cuerpo".

Tristemente, el 8 de septiembre de 2024 le dieron la mala noticia de que sufría cáncer de ovarios: "Llegó a mi vida como una sentencia de muerte", rememora.

A mediados de octubre empezó con la quimioterapia y la terminó a finales de enero. Durante estos meses, Bianca afirma que fue duro y que uno de sus mayores miedos fue "no ser capaz de mantener a mi familia nunca más". Aun así, relata que, "para mi gran sorpresa, me sentí más viva que nunca" y, citando el refrán "lo que no te mata te hace más fuerte", añade que "mi experiencia es que lo que no me mató me hizo amar mucho más la vida".