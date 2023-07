Violeta Mangriñán y su angustia por las altas fiebres que ha tenido su hija Gala al contagiarse de Covid-19

Hace casi un año desde que Violeta Mangriñán se convirtió en madre por primera vez. En julio de 2022 nació su primera hija, Gala, fruto de su relación con Fabio Colloricchio, con quien lleva cerca de cuatro años.

Desde entonces, la influencer siempre ha buscado el bienestar de su hija, tal y como comparte públicamente mediante sus redes sociales, por lo que no es de extrañar que muchas de las decisiones que tome sean por mejorar la vida de su hija: Como la difícil decisión sobre dónde establecer su residencia, si continuar viviendo en Valencia y seguir viajando semanalmente a la capital o mudarse de nuevo a Madrid hasta que su hija sea un poco más mayor.

Violeta utiliza sus redes sociales como un espacio en el que desahogarse y poder hablar tranquilamente con sus seguidores, a quienes en muchas ocasiones les explica en qué punto se encuentra su vida o los distintos problemas que le surgen a lo largo del día. Pero sin duda, la influencer valenciana comparte con su comunidad muchos aspectos relativos a su maternidad y a su hija Gala.

Captura Instagram Violeta Mangriñán | @violeta

Durante esta semana, Violeta ha explicado que Gala parecía no tener demasiado apetito y no encontrarse muy bien y no sabía si era por las altas temperaturas o por un problema de salud, ya que su hermana y Fabio tenían gripe. Tras dormir la siesta, la pequeña se levantó con mucha fiebre, por lo que Violeta no dudó en llevarla rápidamente al hospital puesto que desconocía lo que le podía estar ocurriendo, y es que la propia influencer confesó que nunca antes la había visto en esa situación: "Gala se ha despertado de la siesta ardiendo en fiebre, estamos en el hospital, nunca la he visto así...".

Violeta acude al hospital con su hija Gala | Instagram

Tras varias horas en el hospital Violeta volvió a las redes sociales a explicar qué es lo que le había ocurrido a Gala, ya que muchos usuarios se habían preocupado por el estado de salud de la pequeña: "Chic@s ya estamos en casa, Gala ha dado positivo en Covid, de ahí la fiebre y el rechazo al biberón estos días, ha vomitado en el hospital, nunca antes la había visto vomitar desde que era prácticamente recién nacida, me ha vomitado enterita, se me ha partido el alma de verla así. Fabio y yo hemos dado negativo, y Fabio se ha repetido el test de la gripe y también ha dado negativo. Es muy probable que hayamos pasado el Covid hace una semana de forma asintomática ya que lo hemos pasado 2 veces antes y que se lo hayamos pegado sin darnos cuenta, en cualquier caso nos ha dicho el médico que el Covid en bebés y sus síntomas duran de 2 a 3 días... Tened mucho cuidado porque el hospital estaba lleno de gente con Covid y virus de estómago, cuidaos mucho".

Violeta Mangriñán explica lo que le ha ocurrido a su hija Gala | Instagram

Tras esto, Violeta explicó que este miércoles tenía un viaje a Madrid por un trabajo que tenía que realizar, pero que debido al estado de salud de su hija, había cancelado las grabaciones para quedarse a su lado, por lo que después de compartir esta información se desconectó de redes sociales y se centró en la pequeña Gala. Al día siguiente, la influencer compartió varias historias de la pequeña en las que explicaba que había pasado muy mala noche, ya que la fiebre no le bajaba y había estado todo el rato en sus brazos, despertándose cada 20 minutos.

Por la mañana llegó desde Italia su suegra, quien les está ayudando con la pequeña, para que ellos puedan descansar y poder estar al 100% con su hija. Además, la influencer ha destacado que la pequeña ya comienza a tener algo más de apetito, por lo que parece que a pesar de la mala noche que ha pasado, su salud está mejorando.

Violeta Mangriñán comparte la situación en la que está su hija | Instagram

Unos momentos complicados en los que Violeta ha estado con los nervios a flor de piel, ya que como ella misma ha explicado en distintas situaciones, no le gusta ver a su hija mal y sentir que no puede ayudarla. Por lo que después de todo lo ocurrido, la influencer decidió sincerarse con sus seguidores sobre el sentimiento de las madres al ver enfermos a sus hijos.

"Gala se ha puesto malita 3 veces en un año y no os puedo explicar cómo me he sentido y eso que han sido 'males menores', sólo quienes sois madres me entenderéis porque no se puede explicar... Inevitablemente mi mente piensa en todas las madres que están en los hospitales con sus hijos enfermos de gravedad, que por suerte no es mi caso... No puedo evitar que mi corazón se rompa en mil pedazos sólo tratando de imaginar cómo pueden llegar a sentirse esas mamás. Sé que este Story no sirve de nada, pero os mando todo el amor y fuerza del mundo a todas esas mamás que estáis en un hospital con vuestros hijos malitos", ha escrito.