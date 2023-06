La difícil decisión que Violeta Mangriñán ha tomado por su hija: Así cambiará su vida en unos meses

Si por algo es conocido el perfil de Instagram de Violeta Mangriñán es porque siempre va con la verdad por delante. Y es que aunque haya ciertos ámbitos de su vida privada que prefiera guardárselos para ella, comparte muchas de sus proyectos, pensamiento o preocupaciones con sus seguidores.

Hace más de un año, y tras bastante tiempo viviendo en Madrid, la influencer confesó en su perfil de Instagram que se iba a mudar a su tierra natal, Valencia, y es que la joven se estaba construyendo allí la casa de sus sueños. En el momento en el que comenzó con este proyecto, no tenía en mente ser madre pero pocos meses después se quedó embarazada, lo que le causó aún más ganas de volver a "la terreta".

A principios de año, y después de bastante tiempo en obras, su casa estaba completamente lista, por lo que su familia hizo las maletas para instalarse en Valencia, algoque parecía que sería la mudanza definitiva.

En el momento en el que Violeta y Fabio decidieron establecer su residencia habitual en Valencia tuvieron claro que tendrían que viajar mucho a la capital española, ya que sus profesiones en numerosas ocasiones iban a requerirlo, por lo que decidieron alquilar un piso en Madrid para quedarse cuando tuviesen que ir.

Desde hace algún tiempo, la influencer lleva compartiendo con sus seguidores que cada vez que tiene que viajar a la capital se le hace muy duro alejarse de su hija, por lo que se estaba planteando mudarse de nuevo, por lo menos hasta que Gala fuese más mayor. En principio esto era una idea a largo plazo, pero al parecer la decisión ya está tomada, tal y como ha comunicado Violeta en sus historias de Instagram.

"Después de una mañana larga y una reunión que ha llevado consigo la toma de decisiones importantes, os cuento que a mediados de agosto pondré en alquiler mi casa de Valencia. El otro día cuando os conté la posibilidad de que esto ocurriese, fuisteis much@s los que me escribisteis preguntando y pidiendo información al respecto, lamentablemente no puedo responderos a tod@s. Será @trececasas_ inmobiliaria quien se encargará de todo el proceso del alquiler de mi casa, al igual que del estudio del inquilino perfecto. Lo dejo todo en sus manos y confío plenamente en su profesionalidad. Sólo espero que las personas que vayan a vivir en mi casa los años que yo esté fuera, la traten con todo el respeto, amor y cariño que se merece. He depositado mucho esfuerzo, ilusión y amor en construir esa maravillosa casa y espero que los futuros inquilinos sepan valorarlo".

Violeta Mangriñán explica que pondrá su casa en alquiler | Instagram

Y es que, Violeta prefiere regresar a vivir a Madrid antes que seguir separándose de su hija durante días: "La vida son etapas y decisiones, de todas se aprende y los cambios son siempre para mejor. Mientras nuestro trabajo esté en Madrid, será allí donde tendremos que vivir, no quiero seguir separándome de mi hija cada semana. Supongo que entenderéis que la decisión para mí no ha sido fácil, pero claramente es lo mejor para mi familia y para mí en estos momentos. Gracias por vuestro cariño y comprensión", ha explicado la influencer.

Violeta Mangriñán explica el motivo de su mudanza a Madrid | Instagram

Tras un par de historias en las que mostraba la seriedad del asunto ha querido bromear con la mudanza que tendrá que hacer en pleno verano desde Valencia hasta Madrid: "Se viene mudanza veraniega, qué bien (nótese la ironía)".