Víctor Elías revela si la reina Letizia le ha dado el pésame por el fallecimiento de su madre, Amelia Álvarez

Este domingo Víctor Elías compartía en su perfil de Instagram una de las noticias más tristes de su vida: el fallecimiento de su madre, la actriz Amelia Álvarez.

El actor le dedicaba unas bonitas y cariñosas palabras a modo de despedida a la mujer que le dio la vida: "En esta familia has sabido demostrarnos fortaleza, vitalidad, energía y ganas de vivir por todos los costados", confesaba afirmando que "ojalá todos viviéramos y resistiéramos con las mismas fuerzas que lo has hecho tú y con el legado de aprendizaje que nos dejas".

También aprovechaba para hablar del gran ejemplo que ha sido su madre para él, no solo en lo profesional donde ha sido su gran referente, sino también en lo personal. "Me quedo con tu vitalidad y tu fuerza para seguir aquí sabiendo que me acompañas". Un post de los más emotivo en el que también recordó a su padre: "Cuida de ella allí arriba y quereros cómo lo hacíais aquí".

Unas palabras que no dejaron indiferente a nadie, y mucho menos a su novia Ana Guerra, quien ha sido su gran apoyo en estos difíciles momentos.

Unos días más tarde, el intérprete ha hablado con Europa Press justo antes del concierto de su chica en las fiestas de San Cayetano en Madrid y ha asegurado que el fallecimiento de su madre no le pilló por sorpresa ya que "llevaba mucho tiempo malita".

Poco a poco está recuperándose de este bache emocional, del que ha asegurado sentir el cariño de sus seguidores. Sin embargo parece que de quien no lo ha sentido ha sido de su prima, la reina Letizia. Cuando los periodistas le han preguntado si le había dicho algo al respecto, Víctor se ha limitado a contestar un "no, no" y no querido dar más declaraciones al respecto.

Doña Letizia en la 12ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest 2022 | Gtres

Sobre su atrevido look

El actor ha reaparecido con un peinado que no ha dejado indiferente a nadie y del que los periodistas no se han privado de preguntarle.

Un cambio que ha asegurado que "lo necesitaba" y el cual considera que no le queda "tan mal como pensaba". Eso sí, no ha dudado en confesar que, además de consultarlo primero con Ana Guerra, fue "con bastante miedo a la peluquería".

