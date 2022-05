Víctor Elías se explica sobre la polémica denuncia que hizo hace unos días

Víctor Elías se está convirtiendo en todo un referente dentro del mundo de la música. Y es que después de haber alcanzado la fama en televisión dando vida a uno de los personajes más conocidos de la pequeña pantalla, el artista se ha convertido en un músico y productor musical de renombre que participa en un gran número de espectáculos.

Además de encontrarse inmerso en la gira de Ana Guerra, Víctor participó en el homenaje que se hizo a Rocío Jurado en Madrid el pasado 8 de marzo. Pero, para sorpresa del músico, no le volvieron a llamar en el segundo concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' que semanas más tarde tenía lugar en Sevilla.

Él mismo fue el encargado de revelar los motivos y de lanzar una queja por lo sucedido: "Hoy se celebra un bonito homenaje en el que un compañero andaluz sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid decidió venderse por 1/3 de lo que cuesta", escribía el artista. La actitud de Víctor mostraba que estaba molesto y remataba el mensaje que escribió en redes lanzando una pullita: "Nunca he tenido que pisar a nadie para poder seguir currando, espero que duerma bien".

Una denuncia que hacía a través de sus redes sociales de la que este miércoles se pronunciaba públicamente en los premios 'Inocente'.

El músico ha querido aclarar sus comentadísimas palabras después de que los promotores del concierto no contasen con él después de dirigir con éxito el que se celebró antes en Madrid. Muy sincero, Víctor ha dejado claro que sus declaraciones no iban dirigidas a Rocío Carrasco y Fidel Albiac porque, asegura, "no era nada con ellos". "En todas las profesiones hay veces que hay roces entre compañeros y decidí usar las redes sociales con la libertad que tienen sin faltar al respeto a nadie diciendo como me sentía" ha explicado.

Dedica unas bonitas palabras a Chanel

Además, tan simpático y natural como de costumbre, Víctor Elías no ha tenido reparos en hablar de Chanel, su exnovia, después de la increíble actuación que hizo el pasado sábado en la gala de Eurovisión: "Sabía que podía quedar en buena posición, que era clara candidata a favorita, pero para mí ella ya había ganado" reconoce. "Chanel es una curranta nata y ella también vio que soy un currante, un pesado y un cabezota. Por ahí coincidimos" ha señalado con una sonrisa, presumiendo una vez más de la bonita amistad que mantienen tras su ruptura.

Su reencuentro con Fran Perea

En el mejor momento de su vida y enamoradísimo de Ana Guerra, Víctor prepara un "reencuentro sorpresa" con Fran Perea que ha desatado la locura entre sus seguidores, pero del que por el momento admite que no puede dar ningún detalle: "Os lo contaremos muy pronto, antes de lo que esperáis".

Seguro que te interesa...

Ana Guerra habla así de tajante tras la denuncia de su novio Víctor Elías