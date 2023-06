Vicky Martín Berrocal responde a los que creen que ha usado Photoshop en estas fotos en bikini: "No uso el retoque, corazón"

Hace tan solo una semanas, descubríamos la desconocida amistad que tienen la infanta Elena y Vicky Martín Berrocal al acudir juntas a la plaza de toros de Las Ventas para el homenaje que se celebró por José Cubero 'Yiyo'. Y es que, al parecer las dos han coincidido en varias ocasiones, por lo que han creado una bonita relación, tanto que la diseñadora confesabaque la infanta es una persona muy agradable y simpática, entre otras muchas cosas, y en especial destacó que es una persona que le da "mucha paz". Además de ellas, sus hijos también son amigos, por lo que la relación entre las familias se ha estrechado aún más.

La infanta Elena y Vicky Martín Berrocal | Europa Press

Desde hace un par de veranos, Vickycomparte un espectacular posado en bikini. En 2021 compartió una fotografía en bañador tras perder 18 kilos y en 2022 la esperada publicación se produjo en el mes de agosto, pero también mostró su figura tras varios meses de entrenamiento, y es que muchos usuarios ya consideran esto una tradición, por lo que el año pasado fue uno de los posados más deseados.

Este 2023, la fotografía ha llegado en el mes de junio tras varias semanas de trabajo. Vicky ha dado comienzo a sus vacaciones de verano yéndose de viaje a Ibiza y a través de su perfil de Instagram está compartiendo muchos de los momentos que está viviendo. La diseñadora ha publicado dos instantáneas con la playa de fondo en las que luce un bonito bikini negro con flores rojas de talle alto de Calzedonia al cual ha acompañado de una camisa playera donde ha dejado ver su bonita figura: "Hoy puedo decir que estoy en perfecto equilibrio. Física y emocionalmente... en paz con quien soy" ha escrito la diseñadora en el pie de foto.

Una publicación que se ha llenado de comentarios bonitos hacia la diseñadora en los que no solo han escrito mensajes en los que destacaban su belleza, sino que muchos usuarios han agradecido la forma en la que Vicky ha hablado muchas veces de los distintos cuerpos: "Un ejemplo para las mujeres y chicas jóvenes, se puede disfrutar, pero compaginando alimentación sana y ejercicio físico", "Te queda espectacular porque estás divina", son algunos de los mensajes que ha recibido. Un gesto que la andaluza ha querido agradecer a cada uno de sus seguidores a través de las historias de Instagram:

"Feliz noche a todos... Ha sido una noche maravillosa rodeada de mujeres a las que quiero con locura... eso me hace feliz. Además hemos cenado rico rico en este restaurante que os he recomendado en mi Story anterior y eso me hace feliz. Al llegar a mi hotel y leer los comentarios de mi último post he sentido la necesidad de escribiros esto. Ya sabéis los que habéis leído mi libro #lafelicidadnitienetallanitieneedad que uno de mis grandes secretos para sentirme bien es decir siempre lo que siento y no quedarme con nada para mí. Pues eso... Desde aquí os quiero dar las gracias por todas las muestras de cariño que recibo constantemente... de verdad que me siento muy agradecida. ¡Me imagino que no sois conscientes de lo bien que me hacéis! Gracias de corazón. Lo digo siempre pero es la verdad... Ojalá os lo pudiera devolver de alguna manera".

Vicky Martín Berrocal agradece los mensajes recibidos en su última publicación | Instagram

Aunque la diseñadora ha recibido una gran cantidad de comentarios positivos, también ha tenido que hacer frente a muchos usuarios que han cuestionado las imágenes que ha publicado, y es que algunos seguidores han considerado que las fotografías que ha publicado Vicky podrían estar retocadas con un exceso de filtros, y no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de comentarios: "¿Dónde empieza la rodilla de esa pierna? Ay, que se nos escapan detalles con el Photoshop", "Deberían prohibir publicar fotografías retocadas. No creo que al natural estés así", comentarios ante los que la diseñadora ha reaccionado, desmintiendo cualquier tipo de retoque o filtro en sus imágenes: "No voy a discutir... pero no uso el retoque corazón".