El gran cambio con el que Vicky Martín Berrocal se ha atrevido a sus 50 años: "Adiós a mi melena"

La diseñadora Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz tienen una relación de lo más especial, y es que en numerosas ocasiones nos muestran a través de las redes sociales los grandes momentos que viven juntas, desde viajes hasta el tiempo que pasan juntas en casa, por lo que su relación también se ha convertido en una gran amistad en la que comparten confesiones y muchas cosas más.

Mediante sus redes sociales, Vicky comparte muchos de los looks que utiliza en su día a día y recientemente sorprendía a sus seguidores con una confesión, y es que una de las cosas que hacen las amigas es intercambiarse la ropa, por lo que no es de extrañar que la diseñadora y su hija también lo hagan. En esta ocasión, era Vicky la que le cogía a su hija un bonito vestido vaquero, incluso ha compartido varias imágenes en las que se puede ver a ambas luciendo el mismo look.

Con la llegada del verano, son muchas las personas que deciden realizarse un cambio de look para disfrutar de estos meses, este ha sido el caso de Vicky. La diseñadora nos tenía muy acostumbrados a su larga melena, en la cual en ciertas ocasiones realizaba algún pequeño cambio, pero su largo solía mantenerse de una forma similar.

Antes de comenzar sus vacaciones junto a su madre, la diseñadora ha decidido visitar la peluquería y realizarse un gran cambio de look. En esta ocasión, Vicky ha optado por mantener el mismo color en su pelo, pero ha cortado su larga melena por lo sano y ahora luce un cabello por encima de los hombros.

Un cambio que a la propia diseñadora le ha sorprendido y el cual ha compartido a través de su perfil de Instagram, con un carrusel de fotos y el mar de fondo: "Han tenido que pasar 50 para decirle adiós a mi melena", ha escrito.

Tras compartir la publicación, las reacciones no han tardado en llegar y el post de la diseñadora se ha llenado de comentarios en los que los usuarios han querido felicitar la decisión de Vicky, ya que han considerado que con esta nueva imagen está mucho más favorecida y que parece mucho más joven. Pero sin duda, una de las grandes reacciones ha sido mostrada por Vicky, y es que la diseñadora ha compartido mediante las historias de Instagram la reacción de su hija y su hermana al ver su nueva imagen.

Ambas se encontraban sentadas en la terraza de un restaurante y, sin duda, su reacción ha sido de sorpresa, ya que ninguna de las dos se imaginaba que Vicky se fuese a cortar el pelo por encima de los hombros. Mientras que Rocío no podía articular palabra, Alba no dejaba de decir "¿y eso?", para terminar con un "se ha vuelto loca", aunque parece que la nueva imagen de Vicky les ha gustado bastante.

La reacción de Alba Díaz a la nueva imagen de su madre | Instagram