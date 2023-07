Vicky Martín Berrocal posa así por "primera vez" despidiéndose de sus inseguridades: "Me han limitado toda mi vida"

A través de sus redes sociales, Vicky Martín Berrocal comparte con sus seguidores todo tipo de contenido: Desde enfocado a moda, una de sus pasiones, hasta aquellas rutinas o consejos por los que le preguntan los usuarios.

Hace unas semanas, la diseñadora compartió en su perfil de Instagram un vídeo en el que le mostraba a su comunidad cuál era la rutina de noche que ella realizaba, ya que se lo habían preguntado en numerosas ocasiones.

Tras publicar el vídeo y mostrar el paso a paso de la rutina, Vicky recibió todo tipo de comentarios en el post, desde aquellos que le aconsejaban una mejor forma de utilizar los productos hasta los que se preguntaban si el vídeo que había subido la influencer tenía algún filtro o posible retoque, una pregunta que suele ser de lo más habitual entre sus publicaciones y que Vicky nunca duda en desmentir.

Entre el contenido que publica la diseñadora es muy habitual que utilice sus publicaciones para compartir ciertas reflexiones o miedos e inseguridades, que tiene o ha tenido en su vida, para así poder conectar más con aquellos que la siguen y quieren conocer un poco más de ella.

En esta ocasión y aprovechando que estamos en la temporada de verano, Vicky ha querido explicarle a sus seguidores lo que siempre había supuesto el verano para ella y cómo ahora ha conseguido superar muchas de esas inseguridades y miedos que sentía.

La diseñadora ha publicado un carrusel de imágenes en las que aparece con un pantalón corto vaquero y una camisa rosa anudada en su pecho. En algunas de las fotografías ha posado de espaldas, algo que, como explica, nunca había hecho y ha supuesto un gran paso para ella:

"Es la primera vez que me hago una foto de espalda... Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida. He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua... eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó... y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que ¡a quién no le guste, que no mire!", ha explicado la madre de Alba Díaz.

Una publicación en la que muchos usuarios han aplaudido la valentía de la diseñadora a la hora de compartir públicamente algunos de sus miedos e inseguridades y cómo ha podido superarlos con el paso de los años.

Aunque hay otros usuarios que han creído que las acciones que ha realizado Vicky no han sido del todo sinceras, y se lo han comentado: "Vicky no creo que hayas superado ningún complejo sino que has conseguido adelgazar todo lo que querías para poder ponerte esa ropa". Un mensaje ante el que la diseñadora no ha querido quedarse callada y ha respondido desde la sinceridad: "No corazón... he perdido peso porque tenía obesidad y no podía seguir así. Quiero vivir lo mejor que pueda lo que me quede pero hoy soy más libre que nunca. Créeme".