Vania Millán, madre de su primera hija: Publica una foto tras dar a luz y desvela su nombre

Vania Millán anunciaba el pasado mes de marzo que esperaba su primer hijo tras someterse a un tratamiento de Fecundación In Vitro a sus cuarenta y cinco años. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram con una fotografía en la que se mostraba plenamente feliz junto a su todavía pareja mientras mostraban una de las primeras ecografías del bebé. Un embarazo que ha ido compartiendo a través de las redes sociales las cuales ahora ha utilizado para anunciar que ya ha dado a luz.

Hace unas horas, Vania Millán compartía en su cuenta un posado familiar de lo más especial. Se trata de un selfie sacado por su marido, Julián, mientras ella cogía a la recién nacida en brazos. Con el rostro cansado pero visiblemente feliz, el matrimonio anunciaba así que ya son uno más en la familia.

Aprovechando la publicación, desvelaban el nombre de la pequeña: Vania, igual que su madre. Con unas palabras de lo más enternecedoras, expresaba el inmenso amor que sienten por su primera hija en común. También agradecía al equipo médico por haberle acompañado el sábado 16 de septiembre, día en que daba a luz en un hospital de Madrid.

"Bienvenida a nuestras vidas Vania Bayón Millán. Con esa fuerza que tiene tu nombre has venido a enamorarnos de una manera inmensa. Amor inmenso... no puedo definirlo más. Gracias a mi querida @sofiaalcala.dra y mi matrona Ana por como me acompañaron en todo el embarazo y el sábado 16 de siempre día que nació Vania. A mi marido @dr.julianbayon que se ha desbordado como acompañante y como padre... inmenso el amor que nos trasmites... Gracias al hospital @hmhospitales Monteprincipe por cómo nos habéis tratado de principio a fin. Y gracias por todas las felicitaciones que nos llegan... a nuestros amigos... poco a poco iré contestando y devolviendo todo el cariño que nos enviáis. Gracias. Estamos inmensamente felices!!, escribe la ex Miss España junto a esta publicación.

Sin duda alguna, ahora comienza una etapa de lo más especial para la modelo y su marido...