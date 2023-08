Vania Millán se sincera sobre cómo está siendo la recta final de su embarazo: "Algo me tenía que tocar"

Hace unos meses, Vania Millán anunció a través de sus redes sociales que su marido Julián Bayón y ella iban a convertirse en padres por primera veztras sufrir varias dificultades durante este proceso. La modelo y el doctor están deseando verle la cara a su primera hija, sin embargo, tendrán que esperar unas semanas aunque la madrileña ya se encuentran en la recta final del embarazo.

Antes de poder quedarse embarazada, la que fuera Miss España en 2002 hizo público el duro proceso con la fecundación in vitro por el que atravesó y ahora, durante su deseado embarazo, ha ido compartiendo con sus seguidores este proceso que tanta ilusión le hacía.

Recientemente, le explicó a sus seguidores el entrenamiento que llevaba a cabo en su séptimo mes de embarazo y ahora se ha sincerado sobre cómo está siendo la recta final de su embarazo a pocas semanas de dar a luz junto a un carrusel de imágenes.

"Fotos para mi recuerdo… una etapa maravillosa llena de incertidumbre y de emoción…", comparte estas emotivas palabras con sus seguidores. Una etapa de su vida que jamás olvidará y que siempre mantendrá como un recuerdo inmemorable.

"Muchas me contáis que echaré de menos la barriga, jajaja… la verdad es que he tenido un embarazo bueno sin apenas molestias… es ahora cuando empiezo a sentirme pesada, cansada y con más dolor de cuerpo... pero estoy ya en la recta final... el último mes... algo me tenía que tocar", cuenta en su perfil.

A pesar de estas molestias, Vania no puede estar más emocionada con su embarazo porque uno de sus grandes sueños desde hace varios años era formar una familia junto a su marido, Julián Bayón.

De hecho, estos últimos meses ha compartido un vídeo reflexionando sobre la fecundación in vitro, donde contaba que era un proceso duro y que vivió un "desgaste mental y emocional", pero que al final había tenido su recompensa.