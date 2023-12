El tremendo enfado de Bertín Osborne ante los medios: "¡Dejadme en paz ya!"

Bertín Osborne está viviendo una de sus peores etapas con la prensa. Atrás quedaron esos momentos en los que el presentador de televisión atendía educadamente a las cámaras, ahora parece que no quiere pertenecer al medio aunque sí que lo utiliza para promocionar sus proyectos laborales. Como hemos visto esta semana en Y ahora Sonsoles cuando emitían el villancico que ha grabado para estas Navidades.

Este viernes, el artista daba un concierto en Gijón y allí ya mostraba su enfado con los medios asegurando que no iba a hablar ante las cámaras por el trato que han tenido con él este verano: "Me he llevado fenomenal con vosotros, os he atendido, he sido educado pero este verano me habéis hecho tanto daño, que encima, no me pidáis que os hable".

Esta mañana, la actitud era la misma. Un equipo de Europa Press intentaba hablar con él en el aeropuerto de Asturias y, lejos de tender la mano a la prensa y hablar de su concierto, estallaba como ha hecho en anteriores ocasiones.

"Pero, ¿no os cansáis?" le comentaba a la reportera que cubría su viaje y le aseguraba que no va a decir nada porque se le ha machacado durante meses: "Joder, de verdad, dejadme en paz, pero ¿no me podéis dejar en paz?, si me habéis fulminado todo el verano, dejadme en paz ya, no tengo que hablar nada, no te conozco de nada, no sé para quién trabajas, ¿tú te crees que te voy a decir algo personal?, ¿a ti?, que no se quién eres... ¡Venga hombre!".

Horas más tarde, se dejaba ver aterrizando en Sevilla y allí el comportamiento ha sido otro. Indiferente ante los micrófonos, el cantante ha pasado olímpicamente de dar explicaciones, pero sí que ha preferido descalificar a los reporteros que se encontraban cubriendo su vuelo: "Sois unas cotorras, de verdad...".

No cabe duda de que la polémica que hay servida con el embarazado de Gabriela Guillén le ha pasado factura y que su enfrentamiento con la prensa está más vivo que nunca. En pocos días, la fisioterapeuta dará a luz al hijo que supuestamente espera del presentador y nada se sabe sobre si estará o no presente en el nacimiento.