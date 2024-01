Toñi Moreno rescata una foto inédita de su embarazo para felicitar a su hija Lola por su cuarto cumpleaños

"Hace cuatro años que llegaste a este mundo para cambiar el mío", así ha empezado Toñi Moreno una emotiva carta dedicada a su hija Lola por su cumpleaños. Unas palabras a las que ha acompañado un tierno vídeo recopilatorio de los mejores momentos de la pequeña de la casa que la presentadora ha querido compartir con sus seguidores y, por supuesto, guardar para siempre.

En el vídeo, además, se aprecian imágenes inéditas del embarazo de Toñi, ese embarazo que no fue fácil como ella en más de una ocasión ha confesado. "Cada día doy gracias porque eres lo mejor que me ha pasado y me pasará nunca", ha seguido abriendo de par en par su corazón.

Toñi Moreno y su hija Lola dando la bienvenida al 2024 | Instagram

El 20 de enero de 2020, a sus 46 años, la presentadora de televisión dio la bienvenida a su hija, experimentando por primera vez -y en solitario- la maternidad. La pequeña nació a las 13:30 horas mediante cesárea, después de un proceso de fecundación in vitro. "Opté por la ovodonación. Nunca me he planteado si la niña genéticamente es mía o no es mía (…) Padre no es el que engendra ni mare la que pare, son los que crían", explicó entonces.

En más de una ocasión, Toñi ha expresado que su pequeña le ha cambiado por completo la vida y que, aunque se pueda equivocar en algunos aspectos de su educación, nunca le va a faltar cariño y amor y, sobre todo, libertad. "Quiero ser esa madre que mereces, y que nunca sientas que te faltó amor. Te quiero Lola. Feliz cumpleaños hija", ha sentenciado su carta.