Adriana Abenia recibe insultos y amenazas por su comentario sobre la aparente obesidad de una modelo

Después del polémico Stories que publicó abriendo un debate entre sus seguidores cuestionando que la firma Roxy hubiese utilizado una persona con obesidad para promocionar su campaña primavera/verano de bikinis y bañadores asegurando que se estaba haciendo "apología de la obesidad": "Me gustaría saber vuestra opinión. Hoy buscaba un bañador con protección solar. Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso", escribió en redes.

Y continuaba comentando: "Esta imagen pertenece a la firma @roxy. Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestro, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión... Por supuesto tienen derecho a vestirse, pero no que sirva de ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos", aseguraba en este Stories que desató la polémica.

Una opinión que generó rápidamente una avalancha de comentarios donde la tachaban de gordofóbica: "Eres una gordofóbica. Cuerpo gordo no es sinónimo de insalubre".

Una controvertida opinión por la que Adriana Abenia se convirtió incluso en Trending Topic y los comentarios sobre ella no dejaron de sucederse y parece que algunos pasaron límites que nunca están justificados.

La presentadora ha sido amenazada e insultada

Después de lo ocurrido, Adriana Abenia decidió grabar un vídeo donde explicaba qué había querido trasmitir con el comentario que hizo cuestionando el cuerpo de la modelo, una surfista llamada Malia Kaleopaa, en la campaña publicitaria. Una publicación donde además hizo públicos los terribles comentarios que había recibido donde la insultaban e incluso amenazaban a su familia.

Incluso Tania LLasera, que en un primer momento no dudó en responderla vía redes mostrándose completamente en contra de sus palabras sobre la obesidad, comentó esta publicación mostrándole su apoyo: "Ya se sabe que nuestras opiniones no coinciden, pero nadie debería de faltar al respeto a nadie. Y mucho menos amenazar y desear el mal. Animo Adriana, te mando un abrazo enorme".

