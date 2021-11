Tamara Gorro anuncia que vuelve al trabajo tras sus problemas de salud

La influencer Tamara Gorro no está en su mejor momento, lleva una etapa complicada, ha necesitado ayuda psiquiátrica debido a sus problemas de salud. Ha llegado incluso a estar ingresada en un centro y con tratamiento. En todo momento Tamara ha estado informando a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram con completa sinceridad y transparencia, sobre su manera de sobrellevarlo y su mejoría.

Hace pocas semanas confesó la necesidad de alejarse de las redes sociales por temas de salud, creando muchas dudas y preocupaciones, pero ella misma se armó de valor para hacer público todo lo que le estaba sucediendo y las razones por las que debía parar y alejarse de este mundillo. Su salud mental es lo más importante y si ha vuelto de nuevo a las redes sociales y a su trabajo ha sido por recomendación de su terapeuta.

"No sé ni yo lo que me ha pasado para llegar a este punto. Bueno, ahora le empiezo a dar sentido a todo", asegura en octubre. Incluso llegó a enfadarse consigo misma: "Tamara, si lo tienes todo para ser feliz, ¿de qué coño te quejas?". Pero cuando su terapeuta le dio el diagnóstico, se dio cuenta de que lo mejor era "parar de todo. Dejé de ver a mis amigos, a parte de mi familia, me aislé. He estado llorando en la cama. Ahora estoy encontrando el sentido con ayuda de mi terapeuta y mi psiquiatra". Pero ella aseguró que sus médicos sí se han dado cuenta de que lo que necesita es a su familia virtual: "Estar con vosotros es lo que me motiva".

A día de hoy Tamara no ha dado más detalles y ha confesado no dar más información hasta que esté totalmente recuperada. Comenzó su tratamiento en Ávila, allí hizo uso de las redes para contar que estaba en un proceso de recuperación y que a pesar de estar lejos de sus hijos era sin duda la mejor solución a este problema.

Afortunadamente Gorro ha vuelto a su trabajo, está con sus hijos e intentando recuperar su rutina habitual. Instagram sigue siendo un punto de apoyo, y sus seguidores le están demostrando que no está sola y que le envían toda la fuerza necesaria para recuperarse.

En su último video subido a su cuenta de Instagram se puede observar como sus compañeros de trabajo le han preparado una sorpresa en la que han conseguido saltarle las lágrimas. Se la ve contenta, con ganas de seguir adelante y superar todas las piedras que están apareciendo en su camino.

