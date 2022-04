Tamara Gorro publica un vídeo desde la habitación del hospital antes de pasar por quirófano

Tamara Gorro no pasa por un buen momento. Después de confirmar su separación de Ezequiel Garay tras años de matrimonio y dos hijos en común, la influencer se sinceraba con sus seguidores y aseguraba que padecía una enfermedad.

Tamara se grababa en vídeo verbalizando así por primera vez cuál era el problema que sufría: "Yo tengo un diagnóstico de una depresión con grado bastante grave con trastorno de la ansiedad y ansiedad mental".

"Lo tengo dentro y lo tengo que soltar. Yo no soy nadie relevante, pero sí considero que a través de este perfil me puedo hacer eco de ciertas cosas que a otras personas también les puede ayudar", expresaba.

Tiempo después, y con motivo del lanzamiento de su nuevo libro 'Cuando el corazón llora', el que ha calificado como el más difícil de escribir, la influencer confesaba haber sufrido abusos sexuales."Ni yo sabía que eso a mí me había afectado ni me iba a llevar a este punto", manifestaba ante las cámaras, añadiendo que "no lo hablaba con nadie". Un tema complicado del que no sentía la necesidad de abordarlo hasta ahora, confesaba ante las cámaras.

Van a quitarle la vesícula

Y ahora, si ya no fuese suficiente, y después de compartir con sus seguidores en varias ocasiones los problemas digestivos que estaba teniendo que le hacen vomitar prácticamente todo lo que come y tras haberle hecho varias pruebas, ha publicado un vídeo desde la cama del hospital antes de pasar por quirófano. Y es que Tamara se va a someter a una cirugía para extraerle la vesícula.

"Me da hasta vergüenza, hoy me pasa esto, mañana lo otro... Hoy tengo que bajar a quirófano", comienza diciendo en el vídeo. "Mi pérdida de peso no es solo por la enfermedad mental que tengo, también es porque cada vez que ingiero la vomito, entonces, después de hacerme muchísimas pruebas, el equipo médico ha llegado a la determinación de tener que quitarme la vesícula porque está muy pequeñita y muy engrosada. Ellos creen que van a solucionar el problema, pero en caso de no solucionarlo, vamos a evitar un problema en un futuro", explica en este post.

