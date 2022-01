Tamara Falcó e Íñigo Onieva, las imágenes de su romántico reencuentro en el Caribe

Cruzando el Atlántico, en playas de aguas cristalinas, palmeras y altas temperaturas, se han encontrado Tamara Falcó e Íñigo Onieva para empezar este 2022 más unidos que nunca. Desde que se dio a conocer su romance, la marquesa de Griñón y el ingeniero han regalado momentos idílicos que han hecho enloquecer a sus seguidores. Ahora, cuando da comienzo un año nuevo, han compartido la imagen que todos estaban esperando, su reencuentro.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en República Dominicana | Instagram Tamara Falcó

Sabíamos que la pareja había dejado atrás España este año para celebrar las fiestas en el continente americano, aunque no viajaron juntos se han reunido en el Caribe días después de su llegada. Tamara puso rumbo a Estados Unidos en diciembre con el objetivo de pasar unas fiestas en familia con su madre y sus hermanos.

"Feliz Navidad desde Miami. Este año tengo la suerte de poder pasarla junto a mi familia materna al completo. Os deseo unas fiestas llenas de salud, ilusión y felicidad", comentaba a principios de mes. Unas palabras que estos días ha ampliado al referirse a su novio y a sus amigos con quienes ha despedido el 2021 en República Dominicana: ''Qué manera más divertida de empezar el año... rodeada de bff's (de los de verdad) 2022 here we go'', afirmaba.

Con atuendos veraniegos la pareja ha posado ante un espejo del país caribeño que es testigo de su amor. Unas instantáneas que han compartido en sus respectivas cuentas de Instagram donde vestían looks muy diferentes a los que se acostumbran a llevar en estas fechas. Cambiando el jersey navideño por el bikini, el pareo, las camisas hawaianas y las bermudas, abren un año de una forma muy especial llenos de ilusión y fiesta, en el hotel de lujo donde se hospedan o en los yates en los que navegan.

Tamara e Íñigo de fiesta en un yate | Instagram Tamara Falcó

El primero en llegar a la Playa Palmilla fue Íñigo, el cuál pasó con amigos la Nochebuena y la Navidad, a la espera de que llegara Tamara para acabar juntos un año en el que han vivido momentos maravillosos y en los que se han dejado ver felices y enamorados.

Desde el 40 cumpleaños de la marquesa con una celebración de lo más glamurosa en la que lució un espectacular vestido de un diseñador holandés de trajes de novia, todo apuntaba que su relación iba viento en popa. La colaboradora de 'El Hormiguero' confirmó la posibilidad de una boda entre ambos, y es que la madrileña está orgullosa de su novio y aprovecha siempre que puede para presumir de él.

Ejemplo de ello fue hace unos meses con motivo de un cumpleaños entre amigos bajo la temática de 'Juego de Tronos', en la que pudimos ver a Íñigo vestido de Jon Nieve enseñando sus tonificados músculos.

La celebrity da comienzo a este nuevo año cargando las pilas y desconectando desde el paraíso. Este 2022 seguro vendrá lleno de buenos momentos en los que podremos ver a los madrileños juntos y, quizás, podamos empezar a escuchar campanas de boda, e incluso, un 'sí quiero'.

